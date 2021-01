Ve škole nás učí špatně, říká odborník a odhaluje fascinující možnosti myšlení

Covidový lockdown řadě z nás přinesl práci nebo výuku z domova. Co je při ní pro naši mysl největším problémem?

Má to několik dimenzí. Zaprvé je to dlouhý pobyt u obrazovky počítače nebo displeje mobilu. Často jsme s nimi celý den a někdy i večer. Jako malý kluk jsem si četl pod peřinou mayovky a verneovky a svítil si k tomu baterkou. Nevadilo to, protože žárovka vydává světlo s přirozenou barvou. Ale obrazovky i displeje září modře a modrá barva snižuje produkci spánkového hormonu melatoninu. Jako psychoterapeut mám proto v poslední době řadu klientů se změnami spánkového vzorce. Lidé sice spí obvyklých sedm až osm hodin, ale nemá to hloubku. Budí se unavení a podráždění, navíc mají problémy s pozorností.

„Naše civilizace stojí na divných základech. Neumíme používat mozek a divíme se, že to neumějí ani politici. Jak pak mohou přijímat správná rozhodnutí třeba o koronaviru?“ Libor Činka hypnoterapeut