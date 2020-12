Bližní jsou základní lidskou potřebou. Bez nich jsme jako o hladu

„V motivačním centru našeho mozku vypadá hlad a osamělost velmi podobně,“ shrnula serveru Inverse zřetelný závěr práce jedna z jejích spoluautorek Livia Tomova, odbornice na kognitivní neurovědu na Massachusettském institutu technologie.

A hned podtrhuje, jaký přesah zjištění mohou mít: „Naznačují, že potřeba sociálního spojení může být základní lidskou potřebou.“

Touha po kontaktu i jídle stimuluje mozek stejně

Aby dopady sociální izolace na mozek autoři studie vydané v magazínu Nature Neuroscience zmapovali, vzali si k ruce čtyřicítku zdravých, společensky žijících lidí mezi osmnácti a čtyřiceti lety a předepsali jim dva experimenty. V prvním je po deset hodin zcela izolovali od jakékoli osobní i internetové komunikace. Muži a ženy se museli obejít bez lidí, bez mobilů, bez internetu, bez sociálních médií.

V druhém pokusu je čekala obdobná výzva, pakliže v prvním čelili sociálním půstu, v druhém je čekal půst kalorický. K dispozici měli vodu, ovšem po deset hodin nic víc, žádné jídlo, žádné kalorické nápoje.

Po každém ze sezení účastníci a účastnice popisovali pocity osamělosti a hladu, touhy po sociálním kontaktu i po jídle, jejich intenzitu, sílu, míru nespokojenosti. A nejen to, vědci jim promítali obrazy sociální interakce, případně jídla, zatímco jejich mozky, doteď strádající buď odpíráním sociálního kontaktu nebo jídla, monitorovali s pomocí magnetické rezonance. Výsledek byl výmluvný, bezpochybný. V obou případech vizuální podněty v mozku rozsvěcovaly stejné lokace spojené s odměňováním, ventrální tegmentální oblast a region zvaný substantia nigra.

„V mozku osamělého člověka rozsvěcí obrázek lidí, kteří se pospolu smějí, stejný region, jaký se rozzáří v mozku hladového při pohledu na talíř těstovin,“ ilustruje závěry experimentů server Insider. A dává slovo Julianně Holt-Lunstadové, profesorce psychologie a neurovědy z Brigham Young University, podle níž je pro náš mozek sociální interakce základní potřebou, stejně jako je jídlo pro naše těla.

Studie však prokázala i to, že v případě sociální interakce záleží na osobnostním nastavení a našich zvycích. K pocitu hladu a touhy po jídle se po deseti hodinách půstu přihlásili všichni účastníci a účastnice. Nicméně po deseti hodinách sociální izolace pociťovala subjektivně osamělost drtivá většina dobrovolníků a dobrovolnic, ale ne všichni. Několika společnost nescházela.

Větší tendenci cítit se po pokusu osaměle vykazovali lidé, jejich společenský život byl aktivnější. A jejich mozky se též v příslušné oblasti rozsvěcely více. Jiní byli na samotu jednoduše uvyklejší, a jejich mozky stejně tak, jak prokázala magnetická rezonance, dodává server Medical News Today.

Každá samota není opuštěnost

Tomova poznamenává, že každá osamělost nemusí být negativní. Samota, kterou si člověk vybere pro rozjímání, meditaci nebo zkrátka pouze pro klid, občerství, napomůže regeneraci. K pocitům strádání vede izolace, která je na něj uvalená zvnějšku. Server Inverse navíc upozorňuje, že podle psychologů je opuštěnost normálním, běžným pocitem, který je jako všechny emoce dočasný.

Tomova pro kontext uvádí, že dnešní doba bývá spojována s „epidemií osamělosti“. Nejen kvůli aktuálním lockdownům, též kvůli obecně rostoucímu počtu starých lidí, pro komplikovaný vliv sociálních sítí, digitálních technologií. Nejen proto se chce Tomová v dalším výzkumu zaměřit na to, jaké množství pozitivní sociální interakce a jakého druhu je nutné, aby se lidské sociální potřeby naplnily.

Server Insider přitom poukazuje na to, že naplnit potřebu toho druhého je komplexnější výzva než dopřát hladovému polévku. Dodat však lze, že řada odborníků a firem se nezdráhá vydat na průkopnické mise, jakkoli bizarní. O vizi robotů, kteří by nebyli pouze sexuálními společníky a společnicemi starých lidí, ale též jejich „přáteli“, jsme již psali. Nedávno poté v Japonsku oznámilo kvarteto vědců z univerzity Gifu, že sestrojili umělou, reagující ruku Osampo Kanojo, která osamělým dopřeje romantické, procítěné chvíle například na procházce parkem.

Jsme společenská zvířata. Důkaz byl podán

Server Big Think dodává pochyby o tom, nakolik může být pátrání po tom, jak naplnit potřebu společenských vztahů, úspěšné. A poznamenává, že sama studie měla limity. Čtyřicítka jejích účastníků a účastnic nepředstavovala nijak vysoké číslo. Zobecňování brání též fakt, že se rekrutovali ze skupiny zajištěných, zdravých, společensky ukotvených a saturovaných lidí. Jak by reagovaly demograficky jiné soubory dobrovolníků a dobrovolnic, jak rozdílně by reagovali introverti a extroverti, jak „změřit“, kolik kontaktů by potřebovali?

Všichni kromě toho věděli, že odpírání sociálních interakcí nebo jídla budou vystaveni po omezenou dobu. A výzvu, která má konec, je tedy podstoupit snazší. Představit si experiment, v němž by se lidé deptali separací od ostatních nebo od jídla bez ohlášeného konce nebo po velmi dlouhou dobu, je naopak z etických ohledů samozřejmě nemožné.

Přesto i Big Think studii oceňuje. Nechala totiž náš vlastní mozek potvrdit, že jsme společenská zvířata.