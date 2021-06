Jsem lvice, říká MOgirl Tynessa

Dodává, že o štěstí je třeba usilovat. „Splnění snů dosáhnou jen šťastlivci. A šťastní jsou ti, kdo zvednou zadek a jdou pro svůj cíl něco udělat,“ soudí.

Jí se to povedlo. Možná i proto, že je jejím znamením lev. „Lev je pozitivní, extrovertní, a to jsem celá já. Lev mě vystihuje na sto procent, mám ho i vytetovaného,“ směje se.

MOgirl Tynessa Její pravé jméno je Kristýna, je jí třiadvacet a bydlí v Hradci Králové.

Pokud jde o její další plány, nechává je prozatím na osudu. „Chci se věnovat modelingu a cestovat,“ poznamenává. A prozrazuje, co by očekávala od ideálního muže: „Měl by mít charakter, měl by být ženě oporou, měl by být zdvořilým džentlmenem.“

Sama přitom sází na přirozenost. „Uvažovala jsem o vylepšení prsou, ale změnila jsem názor. Myslím, že přirozená krása je mnohem lepší a měla bych se přijmout taková, jaká jsem,“ líčí.