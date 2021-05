Hlavně žádný stres, říká MOgirl Nikol

Vyžádá si to však trochu zápolení s vlastním nastavením. „Vždy jsem si totiž myslela, že mým životním mottem je ‚teď, nebo nikdy‘. Ale dopracovala jsem se k tomu, že někdy je důležité vytrvat a ‚dát tomu čas‘.“

A doplňuje, že je hrdá na to, že s přítelem poskytli domov třem psům z ulice. A že je již třináct let veganka. „To jsou úspěchy, z nichž mám dobrý pocit.“



A dodává, že ví už i to, jaký muž je „ideální“. „Takový, s kterým už vzájemně znáte svoje slabiny a chyby, ale přesto se stále milujete a umíte se rozesmát,“ popisuje.

MOgirl Nikol Je jí jednatřicet, osm let bydlí v Praze. „Již pátým rokem pracuji jako soukromá doučovatelka čínské holčičky, od svých šestnácti let fotím,“ říká MOgirl Nikol.

Čtenáři Xman.cz ji dobře znají, poprvé se uvedla galerií v roce 2015, v roce 2017 se dočkala speciálního fotosetu jako nejkrásnější MOgirl na Xman.cz, představila se i v roce 2018 a 2019. O rok později se ukázala ve speciálním fotosetu s nejkrásnější MOgirl roku 2019 Marií, sama tehdy skončila na druhém místě, a rovněž i ve svém sólovém.



A nezastírá, že vyhlíží léto. „Chci si užívat slunce, vody a čerpat energii. Hlavně žádný tlak, stres,“ přibližuje svoje plány.



Pokud jde o vyhlídky, které se týkají tetování, jsou už spíš skromné. „Vlastně zaplňuji poslední prázdná místa. A myslím, že brzy skončím. Tedy alespoň na nějaký čas,“ směje se.

A rovněž s úsměvem dodává, že měla-li by si vybrat, jaké zvíře by ji nejvíc vystihovalo, sáhla by po jednom ze svých psíků.



„Jsme stejně živelní, ale zároveň ani jeden ráno nechceme vylézt brzo z postele. Máme rádi ostatní lidi a psy, ale jsme ostražití. Někomu přijde nádherný, jinému ošklivý, stejně jako já. Což mi připomíná, že se těším na komentáře pod galerií,“ dodává.