Dvojitá krása a sex-appeal. Představují se MOgirl Nikol a Marie

„Z vítězství mám samozřejmě velkou radost, jako z každého vítězství a úspěchu,“ přiznala po své výhře Marie. A dodala, že pokud by měla hlasovat pro některou ze svých konkurentek z ankety, volila by Eli. „Líbí se mi nejvíc, mám ráda hodně štíhlé ženy, můj hlas by určitě patřil jí,“ prozradila.

A jaké má plány do roku 2020? „Chci být hlavně šťastná a zdravá, ostatní neřeším,“ říká. A pokud jde o obecnější přání, je si jistá. „Přála bych si světový mír,“ uvádí Marie a dodává: „A opravdu to myslím vážně.“



„To je milé, všem děkuji!“ reagovala na informaci o výsledku ankety Nikol, která skončila druhá v pořadí pouze o tři hlasy. Pro koho by hlasovala ona, říci nemůže: „Nedokázala bych se rozhodnout, pro kterou MOgirl hlasovat. Podle mě je každý člověk něčím krásný. Mně se líbí všechny MOgirls. Ale Marie si vítězství rozhodně zaslouží, protože je skvělý člověk a na své postavě tvrdě maká.“

MOgirl Marie Vidí se jako cílevědomá, inteligentní a upřímná. „A taky hezká a mazlivá,“ usmívá se. Nesnáší jakékoliv maso, miluje veganskou kuchyni, hlavně burgery.



Loni Nikol nafotila charitativní kalendář a letos by to ráda zopakovala a zapojila se i do dalších projektů na pomoc zvířatům a lidem. A osobní cíle? „Chci s přítelem navštívit Rusko a Itálii. Dodělat spoustu tetování, ale především věnovat čas svým nejmilejším,“ svěřuje se.

Trojlístek žen, které vás v roce 2019 z rodiny MOgirl oslovily na Xman.cz nejvíc, uzavírá Barbara. „Jsem moc potěšena a všem velmi děkuji za hlasy!“ říká.



MOgirl Nikol Sází na solidaritu a nesobectví. „Člověk by měl žít podle svého, ale neměl by myslet jen sám na sebe. Měl by zkusit být šetrnější k přírodě, zamyslet se nad plýtváním, ubližováním zvířatům,“ říká.



Do nového roku má spoustu plánů: „Konečně už jsem přestěhovaná v Praze, šťastně zadaná a duchovně naplněná. Takže od roku 2020 čekám jen to dobré.“ Dál se chce věnovat focení i ostatním aktivitám, zatím je však drží pod pokličkou. A komu by dala svůj hlas ona? „MOgirl ani neberu jako konkurentky, všechny jsou něčím krásné, každá jinak!“ odpovídá.



Připomeňte si minulá hlasování

Minulý ročník hlasování přisoudil titul nej MOgirl na Xman.cz Dreye. Nejvíce hlasů tehdy sarkastické a tvrdohlavé, ale též empatické a tolerantní dívce, která sní o „zběsilých jízdách karavanem po světě“, vynesl její divošský fotoset. Čtenářům se poté představila ve speciální sadě fotek. Na druhém místě skončila tantrická masérka Klára, která pomáhá lidem pracovat se sexuální energií. Bronz připadl za naprosto shodný počet hlasů dredaté milovnici her LARP, která se ráda napije piva, MOgirl Linuef, a sebevědomé a energické MOgirl Lence.

MOgirl Barbara Měla-li by se pokusit sama sebe vystihnout, sáhla by k přívlastkům pocitová, energická, spontánní, pohodová, oddaná.

MOgirl roku 2016 se stala Yulia, i tu jsme následně představili ve zvláštním fotosetu. Z dívek, které přinesl rok 2015, vás nejvíc zaujala MOgirl Terez.