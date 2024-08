Manipulátorka přesvědčila, že přišla na zázrak v medicíně. Investory obrala o miliardy

Koncem roku 2014 měl jen o několik let dříve založený start-up Theranos hodnotu 9 miliard dolarů. Peníze do společnost vložili nejzkušenější investoři a v její správní radě zasedli přední osobnosti vědeckého i politického světa. Ty všechny okouzlila Elizabeth Holmesová, která se prezentovala jako vizionářka a v prestižních magazínech vyprávěla, jak už v sedmi letech nakreslila do školního sešitu podrobný projekt stroje času.

Jakmile se zařízení začalo používat mimo laboratoře Theranosu, bylo jasné, že moc nefunguje.