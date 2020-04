Lidé ukázali, jak jsou solidární i zmanipulovatelní, říká MOgirl Nikol

Společnost v Česku přitom v koronavirové krizi obstála půl na půl. Prokázala solidaritu, schopnost vzájemné pomoci. „Zároveň však pandemie potvrdila, že se lidé nechají velmi snadno zmanipulovat a zastrašit. Často jim stačí přečíst si jen přehnaný nadpis článku, aby si na situaci udělali názor. Bezhlavě poslouchají pouze určitou část politiků, ale nehledají skutečné informace,“ soudí.

Prohlédněte si fotky MOgirl Nikol

Na mysli má nekritickou ochotu nechat se připravit o mnohé potřeby. „Zvedla bych pomyslný ukazováček nad tím, jak snadno politici dokážou vzít lidem svobodu. A jak se tomu většina ani nebrání. Lidé by měli za tuto základní životní hodnotu bojovat, ne se jí tak lehce vzdát,“ přemýšlí. A doufá, že koronavirová krize lidem otevře oči, aby poznali skutečné hodnoty, vážili si jich a stavěli na nich své životy i po odeznění pandemie.

Spokojenost v nejisté době

Pro ni samotnou omezení vycházení, zavření barů a restaurací a vyprázdněná centra měst nijak zásadní změnu nepřinesla. „Moje kroky vždy více směřovaly do přírody a parků než do centra města. Nikdy jsem nebyla člověk, který by se vyžíval v nákupních centrech nebo se rád prodíral davem lidí,“ prozrazuje. Navíc má doma se svým přítelem tři velké psy, respektuje tedy nošení roušky i odstupy od ostatních, ale venku tráví stejně času jako před omezeným vycházením.

Dvojitá krása a sex-appeal. MOgirl Nikol a Marie S oběma se již z webu Xman.cz dobře znáte a obě vás zaujaly. Tmavovlásku Marii jste aktuálně zvolili MOgirl roku 2019. Nikol skončila druhá, vyhrála však hlasování před dvěma lety. Obě dívky se nyní potkaly a my vám je představujeme na společném fotosetu.

Do životního stylu jí pandemie příliš nezasáhla. „Dlouhodobě věnuji svůj čas záležitostem, které jsou pro mě důležité, nejsou to malichernosti,“ líčí. Odpadly jí tak leda cesty do zaměstnání – pracuje online. A získala s partnerem více klidu při hledání nového bytu.

Při pádu do pandemického režimu v ní však samozřejmě hrklo, nezastírá. „Zpočátku ve mně situace vzbudila úzkost a mírný propad do deprese. Měli jsme rezervovaný let do Petrohradu, naplánovanou dovolenou v Itálii, spoustu záměrů, čekaly mě narozeniny, na které jsem se těšila, protože za mnou měla přijet sestra,“ vypočítává. Zorientovala se však prý rychle: „Netrvalo dlouho a došlo mi, že to nejdůležitější mám u sebe a zbytek počká. Takže mi pomohlo uvědomění si svých osobních hodnot. Spokojenost přišla sama.“

Držet se svých hodnot a nechat věci plynout

A až se nouzová opatření zruší? „Nejprve s rodinou konečně oslavím ty narozeniny,“ směje se a jedním dechem dodává: „A hned potom odjedu na dovolenou nebo výlet mimo Česko. Hranice každé země jsou jen ‚čáry‘, které nás rozdělují. Jakmile se opět otevřou, chci si užít znovu nabytou větší spojenost a svobodu.“

Jinak příliš neplánuje. I proto, že situace se nejspíš rychle neustálí. „I vzhledem k tomu, jak je zatím vše nejisté, nechávám věci víceméně plynout samovolně. Plánuji jen na velmi krátké časové úseky v rámci aktuální situace,“ říká. A dodává, že však vyhlíží stěhování do nového domova. A jinak bude pokračovat ve všem, co dělá nyní.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Kromě jiného je to též modeling a podpora například projektům na ochranu zvířat. Leccos už zvládla, zkraje letošního roku již stihla vydat svůj charitativní kalendář – vynesl 33 tisíc korun, které putovaly do psího útulku v Moskvě. „Adoptovala jsem odtud dva ze svých tří psů. Tento útulek jsem zvolila proto, že jsem v úzkém kontaktu s dobrovolníky, kteří v něm pomáhají a odvádějí doopravdy úžasnou práci,“ skládá jim hold.

Ve psím domovu našlo azyl na dva tisíce zvířat, trpí však podfinancováním. „Chybí peníze na zdravotní péči o zvířata, na kvalitní krmivo, přes týden uklízí kotce vězni v rámci výkonu trestu, a ti se ke psům nechovají dobře. Dobrovolníci proto psy venčí, socializují, hledají jim domovy a vedou vlastní webové stránky s databází psů a koček v tomto útulku. A to vše ve svém volném čase, bez finančního ohodnocení,“ vysvětluje Nikol: „Já jim v tomto boji chtěla alespoň takto pomoct. Zároveň jsem kalendářem chtěla zvýšit povědomí o tomto i dalších útulcích a dovést lidi k zamyšlení nad adopcí namísto koupě psa.“