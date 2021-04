Chci žít spokojený život divoženky, říká MOgirl Marie

Poslední úsek její života přinesl spoustu změn. Získala lektorský certifikát učitelky jógy, na základě kurzu akreditovaného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. „Učit chci začít počátkem léta,“ plánuje. Kromě toho podepsala smlouvu s modelingovou agenturou.

Především však po deseti letech odešla z gastronomie. „Dokázala jsem se utrhnout z onoho kolotoče,“ popisuje to svými slovy a přiznává, že jí hodně pomohlo uzavření restaurací. „Znovu jsem se utvrdila v tom, že se všechno děje z nějakého důvodu,“ komentuje to a dodává: „Takto se snažím dívat na svět a život a moc mi to pomáhá.“

Po svém odchodu z oboru začala podnikat, prodává přístroje pro produkci čisté vody. A má i přivýdělek, pronáší smuteční řeči na pohřebních obřadech. „Z toho mám jako tafofil velkou radost,“ říká s odkazem na zálibu ve hřbitovní atmosféře.



MOgirl Marie Je jí dvaatřicet let, podniká, bude učitelkou jógy. Žije v Praze. Nesnáší jakékoliv maso, miluje veganskou kuchyni, hlavně burgery. Její srdcovkou je film Interview s upírem, má ráda hřbitovní atmosféru.

Spoustu plánů má i do budoucna. A souvisejí s osobní disciplínou. „Chtěla bych se naučit lépe organizovat svůj čas, začít pravidelně vstávat nejpozději v šest hodin, tím pádem začít chodit o něco dříve spát,“ líčí. A s oním cílem souvisí pravidelná ranní jógová praxe a meditace, včetně víkendů. „To je mou největší výzvou,“ říká.

A doplňuje, že výzvu má ještě jednu, momentální. „Před pár dny jsme s přítelem akceptovali challenge rapera Resta, jednadvacet dní bez cukru. A musím říct, že je to daleko těžší, než jsem si myslela. Jestli zvládnu tohle, tak už pak všechno na světě,“ směje se.

Vážněji dodává, jak moc věří v sílu myšlenky a duševního nastavení. „Myšlenka tvoří hmotu. Chceš něco? Čím intenzivněji na to budeš myslet a představovat si to, tím spíš toho dosáhneš. Samozřejmě, jen myšlenky nestačí, ale je na nich založena velká část úspěchu, mluvím z vlastní zkušenosti,“ vysvětluje.

A dělí se o své dlouhodobé cíle, sny, vize. „Chci se dopracovat k pasivnímu příjmu, žít v souladu s přírodou v prosluněném domě, kde budu pořádat jógové retreaty, ženské kruhy a další eventy, kde se budou moci lidé zregenerovat a odpočinout si od starostí všedního života. Chci cestovat kdykoliv, kamkoliv a na jak dlouho se mi bude chtít. Jednou chci vytvořit a financovat lesní školku, mít spoustu zvířátek, která si budou jen tak spokojeně žít beze strachu, že je někdo zabije pro maso nebo proto, že už nesnášejí vejce a nehodí se na mléko. Budu zkrátka žít spokojený život divoženky,“ usmívá se.

Spokojená je však již nyní. „Je krásný, inteligentní, vtipný, obětavý a velmi tolerantní,“ popisuje totiž svého přítele. „Je to ideální chlap. Opravdu, lepšího muže si neumím představit a děkuji vesmíru každý den, že jsem ho dostala právě já,“ skládá mu komplimenty.

Kdyby si pak měla vybrat nejsympatičtějšího zástupce zvířecí říše, sáhla by po havranovi. „Je tajemný, chytrý a krásný a budí respekt. Když jsem se s havranem setkala tváří v tvář, cítila jsem jakési zvláštní propojení. Jednou si mě ten můj najde, už se na to těším,“ líčí.



O moc konkrétněji vyhlíží další tetování. „Na řadě je druhý rukáv a záda, hřbety rukou, kolena, krk a tak dále, místa je ještě hodně a nápadů ještě víc,“ prozrazuje.