Co se má stát, se stane, říká MOgirl Marley

A tímto příměrem to nekončí, se psem si prý rýmuje, i pokud jde o tempo. „Někdy se spíš vleču, než chodím. Ještěže i ten pes je takové netáhlo, takže si nemáme co vyčítat. Ale řekla bych, že chvílemi učím okolí trpělivosti,“ dodává s úsměvem.

A s oním přístupem vlastně naprosto souzní její heslo. „Co se má stát, to se stane, myslím si. Je to moje životní motto a dokáže mě uklidnit i ve velmi vypjatých situacích,“ líčí.

MOgirl Marley Pracuje jakjo zdravotní sestra. Má ráda cokoli se zelím, nemusí naopak dršťkovou polévku. Miluje horory a filmy podle skutečných událostí, jako první oblíbený film jí však vždycky vyskočí Pul Fiction.

Neznamená to, že by se bránila změnám. Akceptuje je, respektuje, bere je za přirozený, věčný proces. „Člověk změny prožívá pořád, ať se týkají jeho, nebo okolí,“ říká.

A sama je jim otevřená, i co se týče tetování. „Už teď se moc těším. Mám poměrně zálusk na krk a dekolt, neskutečně se mi to líbí. Ale není to jediné místo, kde mi něco přibude,“ slibuje. A doplňuje, že jednu změnu vizáže již podstoupila. „Asi před dvěma měsíci jsem sundala blonďaté náplety, s nimiž jsem měla dredy až pod zadek, teď už mám čistě svoje vlasy,“ hlásí.



Líbí se vám fotky MOgirl Marley? Ano 127 Ne 584