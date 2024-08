Příběh prvního Američana Peregrina Whita. Jeho potomci žijí v USA dodnes

Obraz Jennie A. Brownscombové zachycuje historicky první Den díkůvzdání, který evropští přistěhovalci v americe oslavili spolu s domorodými indiány na podzim 1621, tedy rok po připlutí. To už byl Peregrine White jedenáct měsíců na světě. | foto: Shutterstock

Bývá označován za historicky prvního Američana, čímž se má na mysli, že je sice synem evropských přistěhovalců, ale narodil se jim už na americké půdě. Letos v létě je to 320 let, co Peregrine White zemřel.