Zmodral jsem jako šmoula, líčí herpetolog uštknutí hadem vzácnějším než panda

Přibudou v Česku s oteplováním planety nějací hadi?

Jak přibývá všechna teplomilná flóra i fauna z jihu, budeme tu mít i víc hadů. Není to otázka jestli, ale kdy. Určitě tu jednou budou nějaké nejedovaté štíhlovky z čeledi užovkovitých a užovky z Balkánu a možná i zmije růžkatá, běžná v zemích bývalé Jugoslávie. Ale že by se k nám dostali exotičtí hadi? To nehrozí. Leda by nějaký v létě utekl chovateli. Českou zimu by ovšem sotva přežil.

Kobra královská se mezi hady vymyká. Jednoho samce jsem si vypiplal tak, že mě poznal. Nebyl na mě zlý, ačkoliv je smrtelně jedovatý a dokázal by jedním kousnutím zabít slona.