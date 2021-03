Mou největší láskou je pole dance, říká MOgirl Stella

Dodává přitom, že si splnila leckteré ze svých dětských snů. „Těch bylo!“ usmívá se. A připomíná ten, který je možná nejvýmluvnější. „Myslím, že mé pubertální já, které si poprvé obarvilo hlavu na sytě růžovou – a že to před těmi lety byla řádná provokace –, by bylo pyšné na to, že jsem i po letech zůstala stejně praštěná. A že jsem ze své osobnosti a svého stylu prostě ‚nevyrostla‘, jak mi tehdy všichni dospělí v mém okolí prorokovali,“ líčí.

A doplňuje, že velkým naplněným snem je též pejsek Sebík. „Adopce chlupáče z útulku je určitě mým splněným přáním,“ zdůrazňuje.

A tím dalším je práce pro studio Apokalips. Považuje ji dokonce za svůj největší dosavadní úspěch. „Studio hraje v mém životě obrovskou roli. Mohu se v něm realizovat jako grafik, potkala jsem tam naprosto úžasné lidi, spoustu barevnovlasých, potetovaných a zkrátka sympatických a blízkých osob. A především mi dalo do života mou největší lásku, pole dance,“ vypočítává. A obdarovalo ji i životním mottem: „Stage is not everything. It’s the only thing.“

Hlavně život neproflákat

MOgirl Stella Je z Olomouce, bude jí pětadvacet let. „Ale na každém rohu po mně chtějí občanku,“ směje se. Miluje vše, v čem může být kreativní. „Pracovně balancuji napůl mezi grafikou a prací v retailu. Propadla jsem kouzlu visual merchandisingu,“ říká.

Je činorodá a činorodost je pro ni imperativem. „Aby byl můj den úspěšný, musí být produktivní. Potřebuju jít zkrátka do postele s vědomím, že jsem volný čas využila k nějaké činnosti a neproflákala ho u Netflixu,“ přiznává a upřesňuje, že občas stačí maličkosti: „Fajn procházka se psem, trénink, na kterém se mi dařilo, pečlivě zorganizované a neošizené sociální sítě nebo třeba nafocení nového setu nebo nové tetování. A čím víc takových maličkostí za den stihnu, tím větší radost ze dne mám.“

Focení v jejím výčtu neschází z dobrého důvodu. „Před objektivem jsem poslední dobou snad pořád,“ směje se. A vysvětluje, jak se dostala do rodiny MOmag. Projekt měla v povědomí prý snad odjakživa, některé MOgirls dokonce znala osobně, nakonec to však byl nápad jednoho z jejích fotografů. To jeho napadlo, aby produkt jejich spolupráce vyslali právě do MOmag.

A do jakých kulis by ráda vsadila své fotografické fantazie? „Jako fanynka hororu bych nejspíš sáhla po nějaké děsivé noční můře,“ říká, ale se smíchem dodává: „Bohužel je moje schopnost pamatovat si sny poměrně mizivá, tudíž by takový scénář ode mě nejspíš za moc nestál.“

Věří přitom, že pěkná fotka nutně nepotřebuje velký kapitál a že může stačit šikovný fotograf a bílé plátno. „Pokud bych si však mohla vybrat, sáhla bych po nějakém luxusním veteránu. Mezi moje favority patří třeba MG MGB, BMW e30 nebo nějaká hodně stará amerika,“ doznává.

A nezastírá, jak moc se těší na pocovidový návrat do normálu: „Moct znovu vyrazit na festivaly, vrátit se na pódium, vystupovat, tančit a soutěžit. Už se mi po tomhle všem stýská.“

Jiné její plány zahrnují i další tetování. To vůbec první prý přišlo zhruba v sedmnácti letech s prvním tetovacím strojkem. „Tetovat citrusy je fakt nuda, za první oběť padlo chodilo levé nohy, na kterém stojí ‚Fire walk with me‘, nápis inspirovaný seriálem Twin Peaks. Ve stejném duchu se nese i zbytek mých tetování. Miluju horory, jsou mi inspirací. Vytetovaný mám třeba motiv Pátku třináctého, Halloween, The Purge, The Shining a pár dalších. Celkem je to něco přes dvacet obrázků,“ shrnuje svou tetovací inventuru. A pokračovat chce všude, kam na svém těle dokáže dosáhnout. „I když nápady mám, občas mi stojí v cestě vlastní lenost,“ přiznává.