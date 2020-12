Den mi rozsvítí spokojení pacienti, říká MOgirl Cinder Ter

A se smíchem dodává, že mezi přání by asi mělo patřit též během magisterského studia méně prokrastinovat. Vážněji potom, že splněným snem jsou spokojení pacienti, o něž jako všeobecná sestra pečuje. „Spokojení pacienti dělají můj den úspěšným,“ říká.

Životní motto neříká na první dobrou. „Žádné nemám. Kdybych ale nějaké měla uvést, asi by to bylo: S upřímností nejdál dojdeš,“ prozrazuje. Podobně si není jistá ani největším snem z dětství. „Možná aby spolu žila rodina bez hádek, a tak to je,“ říká.

MOgirl Cinder Ter Jmenuje se Tereza, její 25 let, bydlí kousek za Prahou. Pracuje jako všeobecná sestra na transplantačním oddělení a v domácí péči.



Do světa focení vstoupila skrze rodinu MOmag. A ten si našla sama, narazila na něj na Facebooku. Na kulisy pro focení má nápadů spoustu. Rozhodně mezi ně patří pláž s bílým pískem a azurovou vodou někde v Karibiku.

S tetováním začala v sedmnácti letech a na svou kůži nechává vstoupit především přírodní motivy. „Tetování mám už celkem dost, od růží přes lidské orgány po mé pejsky,“ popisuje a prozrazuje: „A chce pokračovat. Nejspíš na zádech, tam nemám zatím nic.“

