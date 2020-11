Mám raději klid než městský ruch, říká MOgirl Barbara

K focení se dostala skrze maminku, která ho dostala jako dárek k narozeninám. „Dělala jsem jí doprovod, bylo mi, myslím, patnáct. Za objektivem stál Antonín Lavrenčík, který mě tak našel. Ráda na shledání vzpomínám. A s Toníkem fotím dodnes,“ líčí. A dodává, že když ji v jejích sedmnácti oslovil MOmag, byla v jeho nejmladší modelkou.

Odmala ji to táhlo k umění. „Umění mám okolo sebe dnes plno, jak v práci, tak u přátel. A jsem za to nesmírně ráda,“ říká a doplňuje: „Snažím se myslet víc duchovně než materiálně. A ve všem hledat to pozitivní.“

Přiznává však, že je možná příliš empatická a citlivá, to by chtěla změnit. A do pěti let by se ráda viděla v domě za Prahou. „Praha je krásné město, ale zjistila jsem, že mám raději svůj klid než ruch města,“ shrnuje.

MOgirl Barbara Je jí dvacet let, žije na pražském Smíchově, ale brzy se přestěhuje na Vinohrady. Po dlouhých přípravách a spoustě práce spustila internetový obchod s vlastní značkou Absoul.

Než se v domečku za hlavním městem usadí a bude mít děti, chce cestovat. A s poetikou ve vzdálených zemích se pojí i její fotografický sen. „Mým vysněným fotosetem by asi byl ’Život v Amazonii s Bárou’,“ směje se: „Ve svých fantaziích si ležím v pralesní vilce v Amazonii a nic neřeším.“

Většinu času fotí v Česku, občas v zahraničí, pořád však ve městě. „Proto mě láká přírodní krása. Strašně bych chtěla za focením cestovat někam do hor a tam udělat boží moodovky, náladová fota,“ vypráví.

A měla-li by ze svých tetování uvést to, které je pro ni jedno z nejvýznamnějších, ukázala by na srdcovou čakru na hrudi. „Největší je potom drak, který mi jde od levého stehna přes břicho až na pravý bok. A pod ňadry mám velkou vážku,“ vyjmenovává.