Vše stihnout a dobře se najíst, líčí spokojený den MOgirl Natálie

Modelku dělala již jako malá. „Bavilo mě to. Moje matka byla navíc amatérská fotografka a domácí focení nakonec skončilo nabídkami od fotografů,“ líčí. Na MOmag nejprve narazila sama na Instagramu, když ji magazín oslovil, neváhala.

Mezi její dětské sny patřilo pracovat jako archeoložka, též být slavná. „Dnes již mám sny o poznání realističtější,“ usmívá se a doplňuje, že její životní motto ostatně zní: „Nechtěj od života mnoho a budeš šťastný.“ Její plány jsou praktické a nelétají ke hvězdám: „Dokončit školu, najít dobrou práci, zdokonalovat se v tetování. Až to bude možné, někam na chvíli vycestovat. A za nějakou dobu určitě založit rodinu.“

MOgirl Natálie Je jí dvacet let, bydlí v Manětíně. „Jsem typický blíženec,“ směje se. Studuje a ve volném čase tetuje. „Před koronou jsem dělala dlouhou dobu za barem,“ říká.

Ví též, co by na sobě chtěla zlepšit, ráda by se popasovala s výzvou v podobě výbušnosti. „Někdy jsem dost konfliktní člověk,“ přiznává. Svůj nejzásadnější úspěch teprve vyhlíží, mezi ty dosavadní počítá, že se jí podařilo zbavit se komplexů. A jak se pozná den, který s klidem prohlásí za úspěšný? „Když stihnu vše, co bylo v plánu, a dobře se najím,“ směje se.

Měla-li by se přece jen zasnít, ráda bych si zahrála zápornou postavu v akčním filmu. Před objektivem by se ráda vystavila na zámku, ve zdobených šatech. A též by ráda fotoset ve stylu padesátých let.

Její tetování odrážejí její život, momenty, dobré i zlé, které ji změnily nebo posunuly. Tělo jim začala nastavovat někdy kolem patnácti let, jako první si nechala na kůži vyvést vzpomínky na zesnulého otce. Pak přibývaly i obrázky, které se jí prostě líbí. „Rozhodně chci pořádně dodělat oba rukávy, chtěla bych záda a celou pravou nohu,“ plánuje.



