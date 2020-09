Ženské tělo je nejkrásnější objekt pro focení, říká MOgirl Amayyane

Pochází ze západního Slovenska, ale již pátý rok žije v Brně. Pokud to jde, cestuje. Právě jedna z jejích cest pro ni byla zkušeností, kterou považuje za velký osobní úspěch. „Vycestovala jsem za člověkem, s nímž jsem se osobně vůbec neznala. Bylo to riziko, ale bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem v životě udělala,“ vzpomíná.

„Najít odvahu udělat první krok a odjet vidím jako úspěch. A též to, že jsem se začala zdokonalovat v angličtině a dělat pokroky ve španělštině,“ říká a se smíchem dodává, že díky tomu by mohla žít v Latinské Americe.

Poznamenává, že právě cesty do zahraničí jí otevřely jiný pohled na svět, který ji přivedl i k focení. „Lidi za hranicemi nejsou takoví ignoranti jako někteří v místech, odkud pocházím,“ říká a doplňuje: „Ženské tělo je podle mě ten nejkrásnější objekt pro fotografování. A cestování mi dodalo odvahu i v osobním životě, abych dělala věci, které mě dělají šťastnou.“

MOgirl Amayyane Je jí čtyřiadvacet let, studuje na univerzitě. Často cestuje. „Zastihnout mě je docela těžké,“ směje se. Ráda tancuje, umí si užít párty, ale i domácí pohodu. „Miluju pivo, ale například i vaření, pokud je pro koho. Mám ráda moře, lodě, jakoukoli činnost spojenou s vodou,“ říká.

Skutečně, cestování má pro ni velký význam. Díky rodině nemusí volit mezí putováním a svými nejbližšími. „Rodina mi svobodu dovoluje, takže si nemusím vybírat jedno, nebo druhé. Rodiny i cesty jsou pro mě velmi důležité. Jsem velmi ráda, že mě moji blízcí podporují, abych žila svobodně,“ líčí. Dodává, že i tak by na nejbližší měla ráda víc času.

Když miluji, miluji

Obojí hraje roli v jejích plánech do budoucna. „Určitě chci získat inženýrský titul a během studia využít všechny možnosti na cestování, stáže, poznávání lidí. Prostě cestovat víc. O trochu později též založit rodinu, především vést spokojený a klidný život,“ shrnuje.

Prozrazuje, že poté, co po pěti letech ukončila toxický vztah, zažívá docela jinou zkušenost vtahu na dálku. „Dává mi vše, co mně v životě chybělo. Tento vztah mě naučil spoustu důležitých věcí o sobě samé, ale též vztazích jako takových,“ říká a dodává: „Věřím na lásku na první pohled, i když to někdy dokáže způsobit problémy. Ale když miluji, tak miluji.“

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své.

Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Nezastírá ani, co by na sobě ráda změnila: „Sem tam jsem líná, prostě miluji chaos na párty, ale taky oddych při sledování Netflix a někdy je pro mě těžké vrátit se zpět do normálního života.“



Doplňuje i své životní motta, která ji provázejí: „Prachy byly, jsou a budou. Kde je vůle, je i cesta. Když mají být činy velké, sny o nich musejí být ještě větší.“



Tetování, které dává sílu

S tetováním začala velmi bez okolků, vyvedla si ho sama s tuší a sterilní jehlou, jako velmi mladá. „Určitě nedoporučuji! Ale já byla celý život crazy,“ směje se s tím, že dnes už je dávno překryté.

Další tetování přibyla v patnácti letech, jedno z nich jí připomíná zesnulého kamaráda, který pro ni byl téměř jako bratr. Následná tetování pocházejí víceméně všechna z Mexika. „Skoro všichni mí kamarádi tam mají tetovací studia,“ říká.

Její tělo nabízí pohled na tři čarodějnice, z nichž jedna symbolizuje ji samotnou a které ji dodávají sílu. Tu čerpá i z vyobrazení potkana, protože je to zvíře, které přežije všechno. Pokračovat chce dál, opět v Mexiku, práce tamních tatérů je jí blízká.