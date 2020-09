Focení podle mě by bylo perverzní a ulítlé, říká MOgirl Tereza

Je z Moravy, již třetím rokem však žije v Praze. „Pracovala jsem jako redaktorka, nyní si hledám novou práci,“ říká. Psaní však zůstane věrná, ráda by se mu dokonce věnovala víc. „Ráda bych rozjela svůj web a třeba i napsala druhou knihu,“ prozrazuje.

A jde-li o velkorysejší sny, chtěla by se podívat na Nový Zéland, procestovat Anglii. „Naučit se na skateboardu, mít doma velkou knihovnu, plavat s mořskými želvami, pohladit si ve volné přírodě ty sloní a být maminkou,“ doplňuje.

A kdyby vyhrála milion? „Vzala bych pár lidí a někam bych zmizela. A za poslední prachy bych doplnila knihovnu a udělala si doma džungli z kytek,“ usmívá se.

MOgirl Tereza Ve svém pražském bytě má afrického šneka, doma na Moravě čivavu a dvě suchozemské želvy. Miluje, když se může dobře najíst, přitom prý není vybíravá. „Mám ráda českou kuchyni, houby, mušle, burgery, jsem dost na sladké a zbožňuju cokoliv od mamky a babičky. Nemám moc ráda pálivá jídla, kari a vnitřnosti,“ shrnuje. A ohledně muziky? „Vyrostla jsem na depešácích, mám ráda něco, na co si můžu zatancovat, devadesátky a drum and bass,“ vypočítává.



Má slabost pro vysoké muže, to je však vlastně jediný konkrétní rys, který by u svého případného partnera chtěla najít. „Jinak asi nemám vyhraněný typ. Musí tam být prostě ta jiskra. Mám ráda, když mě dokáže něčím zaujmout, když má charisma a osobnost, zajímavého koníčka nebo práci,“ líčí a dodává: „Oceňuju, když se mnou jedná narovinu a nehraje žádné hry. Ideální chlap by mi měl umět dát určitou jistotu a volnost zároveň.

Obecně nemá ráda sobectví, neupřímnost, faleš. „A nezodpovědné a bezohledné jednání,“ doplňuje.

Mám ráda, když jsou holky sexy a provokativní

Pro MOmag svůj první fotoset nafotila teprve nedávno. „A hodně mě to bavilo,“ hodnotí. Předtím prý zkoušela fotit s bývalým přítelem, který se fotografování věnuje. Naučil ji dost věcí, dal tipy, co dělat, čeho se vyvarovat, na co si dát pozor.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své.

Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

„Na MOmag se mi líbí výběr holek. Mám ráda takové, které se nebojí být sexy a rády provokují. A na každé holce něco sexy je,“ líčí a dodává: „Líbí se mi, když toho umí využít a podráždit člověka, který se na tu fotku dívá. A to si myslím, že umí holky v MOmag skvěle.“

Jak by vypadal fotoset, jehož scénář, námět, kostýmy, rekvizity by si mohla sama zvolit? „Asi by to bylo dost ulítlé, perverzní, divoké a určitě kontroverzní,“ přiznává. „Určitě bych chtěla zakomponovat nějaké nanuky, lízátka, banány a třeba i nějakou slečnu navíc.

První tetování nadělila spontaneita v Anglii

Prvnímu tetování vystavila kůži asi před třemi lety v Anglii. A byl to prý docela spontánní nápad. Tři pruhy na předloktí. „Jsem opravdu hodně nerozhodná a vždy jsem si myslela, že si tetování nenechám udělat právě proto, že bych se nemohla rozhodnout, co by to mělo být. Ale nějak se to prostě stalo,“ vzpomíná a vysvětluje.

Poté přibyla další tetování a chce pokračovat. „Momentálně bych si přála dodělat levou ruku, kde mám začerněnou paži. S tatérem onu černou část chceme nějak hezky napojit na zbytek tetování na ruce. A až budu mít rukáv kompletní, chci se vrhnout na nohu, kterou mám ve stylu oldschool, a potom na pravou ruku,“ shrnuje svůj jízdní řád.