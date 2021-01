Jsem ráda v centru pozornosti, říká MOgirl Zuzana

A je za to ráda. „Začala jsem se mít ráda taková, jaká jsem. A myslím, že to je hodně důležitý krok k tomu, být šťastná.“ A rozhodně s tím souzní i její životní motto. „Buď hrdá na to, kým jsi,“ říká.

K focení ji dovedlo vnitřní lákání. „Už od patnácti jsem měla strašně ráda pozornost,“ nezastírá. Proto se po možnosti stát před objektivem začala poohlížet na Facebooku, nakonec narazila na MOmag. „Na sociálních sítích ráda sleduji slečny, ženy, které něčím vyčnívají,“ líčí. A nakonec v komunitě kolem tohoto magazínu skončila.

MOgirl Zuzana Je jí devatenáct let, bydlí v Olomouckém kraji. Má psa Stuarta a kočku Simbu.

Doplňuje, že se jí splnil i další starý sen, pořídila si kočku a psa. A srovnané má i plány do budoucna. „Dostudovat a poté procestovat svět,“ říká. A její úspěšný den? Ten, za nějž prostě všechno stihne. „V dnešním covidovém období se mi to však povede jen málokdy,“ směje se při doznání.



A s úsměvem prozrazuje i fantazii, kterou by chtěla zfilmovat. „Která holka by nechtěla být princeznou s obrovským zámkem?“ ptá se. A jasno má v tom, jaký set by chtěla nafotit: „Scénu s pořádným sportovním autem, nejlépe nějaké lamborghini.“ A se smíchem dodává: „No, mohlo by to být dokonce moje lamborghini.“

Tělo jí zkrášluje čtrnáct tetování, vévodí jim portrét jejího psa Stuarta na levém stehně. „Ten je pro mě hodně důležitý,“ zdůrazňuje. A samozřejmě plánuje, že přibude i její druhý kámoš. „Oba dva, i kocour Simba, pro mě moc znamenají. Takže si myslím, že si zaslouží být navždy na mém těle,“ říká.