Našla jsem mír a lásku v duši, říká MOgirl Donatella

A nezastírá, že i jinak vede docela spokojený život. Na své osobnosti by neměnila nic, jedním dechem však dodává, že rozhodně nechce, aby to znělo jakkoli namyšleně. „Našla jsem mír a lásku v duši, začala se dívat na svět o dost lépe, brát věci, jak jsou. Neodsuzuji, nesoudím.“ Právě to považuje za svůj největší úspěch.

Docela nenáročná je její představa úspěšného, spokojeného dne: „Dobrej kolektiv, příroda, pivko, dobré jídlo a muzika,“ vypočítává. A prosté je i její životní motto: „Jak zaseješ, tak sklidíš.“

MOgirl Donatella Její pravé jméno je Tereza, je jí dvaadvacet let, bydlí v malé vesničce u Plzně. „Pracuju v reklamní fabrice a velice mě to baví,“ líčí. Ráda by našetřila na rozjezd vlastní značky oblečení.

Kdyby si mohla vybrat, jakým focením by se odměnila, lákalo by ji focení v Playboy stylu. „Polonahá nebo v luxusním prádle u dobré staré káry. Klišé, ale pěkné,“ směje se. A přidává fantazii, kterou by pro změnu ráda zfilmovanou: „Mega chillová party někde na ostrově pouze s ‚alternativními‘ lidmi,“ říká.

Naproti tomu všechna svoje tetování vypočítávat nechce. „To by bylo na dlouho. Začala jsem ve čtrnácti a mám potetovanou skoro každou část těla, kromě zad. Chystám se na dlaně a letos chci dokončit alespoň jednu celou nohu,“ líčí. A záda? „Ta plánuji čistá. Ale až dojde místo jinde, uvidíme, uvidíme…“ usmívá se.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.