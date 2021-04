Zrzky mají kouzlo, jsou jedinečné a nejvíc sexy, směje se MOgirl Estelle

Souzní s tím i její životní motto, příznačně ho cituje v angličtině: „I go where I’m needed. And I’m here so I’m needed.“ („Jdu tam, kde jsem potřeba. A když jsem tady, jsem potřeba.“) Onu mantru prý pro sebe vymyslela asi před dvěma roky: „Jdu tam, kam mě vesmír přiláká – a tam pak skutečně patřím.“

Obnáší to vlastně neustálé stěhování a docela drastické životní změny. Někdy prý zaváhá: Je to opravdu lepší než na předchozí štaci? Nakonec si to však odsouhlasí: „Každá změna je přece změna k lepšímu.“

MOgirl Estelle Je jí pětadvacet let, bydlí v Anglii v Oxfordu, studuje obchodní management a podnikání, pracuje pro britskou firmu, která se soustředí na IT řešení v logistickém sektoru. Předtím získala bakalářský titul v Amsterdamu, s vyznamenáním. „Moje závěrečná práce byla nominována na národní cenu v kategorii ekonomické udržitelnosti,“říká.

Aktuálně však plánuje zůstat v Anglii. I když tak docela na jednom místě ne. V říjnu odevzdává magisterskou práci. „Pak se nejspíš přestěhuji do Londýna,“ plánuje. V zemi však prý ještě chvíli zůstane.

Mezi její touhy patří i tato a i ta souvisí se změnami: „Chtěla bych být emocionálně odolnější, abych byla lépe připravená na nepředvídatelné okolnosti.“ Naopak, jde-li o zkrášlování těla tetováním, změny neplánuje. „Myslím, že toho už mám dost,“ vynáší verdikt.

A zcela jasno má i v tom, jak nahlížet na majitelky tak zrzavě zářivých vlasů, jako má ona. Jsou to nejvíc sexy ženy? „Ano, s tím určitě souhlasím,“ směje se a dodává: „My zrzky určitě máme svoje kouzlo, jsme jedinečné. A nikdy bych se neobarvila. To by byla taková zrada! Red to the grave!“

A ideální muž? „Moc se nedívám na fyzické vlastnosti. K čemu je mi krásnej chlap, když se chová jako vůl? Záleží na tom, jaký je uvnitř. Ideální chlap podle mne musí být citlivý, milující, ambiciózní a chápavý,“ vypočítává.

A docela jasno má i v tom, jaké zvíře by ji nejlépe vystihovalo: „Welsh Corgi Pembroke! Je to je staré pastevecké plemeno pocházející z Walesu, asi ho znáte jako plemeno britské královské rodiny. Jsou to malí psi, zrzaví, hlasití a plní energie. Stejně jako já.“