Svátky budou za pár dní. Jak je prožíváte?

Prožívám je standardně. Je to tradice, která se prostě dodržuje. Vánoce svým způsobem i určují, kam patříme. Naši poznali, že to myslím s odstěhováním vážně, v okamžiku, kdy jsme se dohodli, že už se ani na Vánoce nebudu vracet. Od jednadvaceti let jsem bydlel u slečny a Štědrý den jsem absolvoval s pozdější ženou sám. Druhý bod byl odstěhování mé peřiny...

Kapra kupuju já. Loni to bylo s krásným komentářem od prodavače: „Vy si ho neumíte ulovit sám?“