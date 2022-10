Nachytali jsme Doktora Vševěda. I obávaný soupeř ze soutěže Na lovu má mezery

V soutěžním vědomostním pořadu televize Nova Na lovu jste doslova kat soutěžících. Přiznám se, že za soupeře bych vás tedy dostat nechtěl.

To byste asi neměl chtít nikoho z nás, protože i ostatní kolegové jsou podobně dobří. Možná mám jenom trošku více zkušeností, to je všechno. Ale je to především televizní show.

Nejde jen o vědomosti. Každý z nás lovců má v tom pořadu nezastupitelnou roli. Třeba Jakub (Kvášovský), co vystupuje pod přezdívkou Kalkulátor, má nejenom rozsáhlé vědomosti, ale je i mnohem lepší herec než já. Dáša Jandová alias Kvízová dáma zase vnáší do toho programu noblesu, kterou neztrácí, ani když vyřazuje jednoho soutěžícího za druhým. A Václav (Slabyhoudek) alias Lišák je zase velmi zkušený z různých kvízových soutěží.