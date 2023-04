V televizní soutěži Na lovu vystupuje pět lovců, kteří znají odpověď téměř na každou otázku. Možná taky přemýšlíte, kde se to v nich bere, co je to za lidi a jak se chovají mimo kamery? Řeknu to naplno: Jsou vůbec normální? | foto: Mikuláš Křepelka / TV NOVA