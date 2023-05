Gympl jsem končil na čtyřkách, učení mě nebavilo, vzpomíná lovec Kalkulátor

Povězte nám, jak jste se dostal k účasti v soutěži?

V covidu, člověk se nudil. Hrával jsem na mobilu Kvíz do kapsy a držel jsem se v první desítce. Když mi přišla nabídka na casting, řekl jsem si proč ne. Pak mě oslovila producentka, že by mi dala online přes počítač pár otázek. Pamatuju si, že jsem byl zarostlý, neupravený, jako spousta lidí během covidu, ale šel jsem do toho a odpovídal na otázky. Ona řekla: „Dobrý, pozveme vás na Barrandov.“

Díky Na lovu jsem hodně prokoukl. Kdybyste viděli moje staré fotky, třeba ty z Milionáře... Žena nesnášela moje dlouhé vlasy.