Jako účastník jsem při vědomostních soutěžích tápal, vzpomíná Doktor Vševěd

Narodil jste se ve znamení Berana, který je inteligentní, průbojný. Taky ambiciózní, ale jen když se pro něco nadchne. Ovšem nerad dělá kompromisy, a jak si postaví hlavu, nic s ním nehne. Pokud se to s ním umí, má srdce na dlani. Platí to i pro vás? Věříte na horoskopy?

Nevěřím na to, tvrdohlavý jsem, ale to je asi tak všechno... Měl jsem na základce kolegu ve stejném znamení a byl všechno, jen ne inteligentní. (smích) A taky jsem kdysi znal člověka, který dělal horoskopy pro noviny. Psal to v hospodě.

Když je tam třeba hezká holka... Ale snažím se od toho oprostit, protože už se mi stalo, že jsem se díval víc na soutěžící a zmáčkl jsem to potom blbě.