Paleo, středomořská, SlimFast? Výzkum vybral nej diety pro rok 2024

Po čem sáhnout? Inspirovat se můžete žebříčkem těch nej diet pro rok 2024, sestavil ho panel serveru U. S. News.

Jakkoli se může konkrétní stravovací plán lišit podle přesných individuálních potřeb, panel třiačtyřiceti porotců všechny adepty velké soutěže „skenoval“ skrze čtyři hlediska. Zajímala je nutriční úplnost té které diety, její zdravotní přínosy a rizika, její dlouhodobá udržitelnost a účinky podložené důkazy.

„Závodu“ se zúčastnila celkem třicítka diet. Kromě „obvyklých podezřelých“, jako je paleo, keto nebo středomořská dieta, se do letošního ročníku, již čtrnáctého v řadě, nominovali i nováčci. Do pelotonu vůbec poprvé přiskočil veganský jídelníček, dieta podle Herbalife Nutrition, rovněž redukční Dukanova dieta, rozdělená do čtyř fází a založená na ketóze. Poprvé panel zohledňoval též redukční HMR Program a jeho sesterský Profile Plan a protokol „Plantstrong“, dříve byl známý jako Energy 2 a podobá se veganské dietě.

Prvními příčky žebříčku obecně nejlepší diety však žádný z nováčků neotřásl. Představíme si prvních pět vítězů, podíváme se, jak dopadly trendy stravovací protokoly, jako je keto nebo paleo, a podíváme se i na trio jednoznačně nejhorších diet.