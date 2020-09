Nejzdravější je pescetariánství a přerušovaný půst, říká věda

Hádky, pře a sváry o to, jaké stravování je nejlepší, asi neumlčí. Přesto by nad oněmi půtkami měl výzkum shrnutý v magazínu Journal of American College of Cardiology významně čnít. Vychází totiž z analýzy desetiletí předchozích studií, které zahrnovaly statisíce lidí, jak vyplývá z tiskové zprávy. Ta odhalila a doložila, že jedna „dieta“ je zdravější než všechny ostatní. Pescetariánsko-středomořská.

Jednoznačně nejlepší, chválí ji věda

Své vyznavače odmění mnohými benefity, nižším rizikem srdečních nemocí, cukrovky, některých druhů rakoviny, depresí i nižším rizikem úpadku kognitivních funkcí. „Pokud stojíte o dobré zdraví a dlouhý život, takový jídelníček je ten nejlepší,“ říká pro server Inverse vedoucí studie kardiolog James O’Keefe z Saint Luke’s Mid America Heart Institute.

Připomíná, že ona „dieta“ není vymyšleným trendy výstřelkem, ale že se tak lidé v oblasti Středozemního moře stravují staletí. Je převážně pescetariánská, to znamená, že zahrnuje ryby a mořské plody, vejce, něco mléčných výrobků, spoustu zeleniny, ovoce, luštěnin a oříšky. Navíc se však v malé míře nevyhýbá ani červenému masu. A přirozeně oplývá extra panenským olivovým olejem.

„Toto není dieta, která by vymizela,“ je si jistý O’Keefer. „Je budoucností našich stravovacích vzorců s ohledem na to, co je ideální pro zdraví. Především pro kardiovaskulární, ale též pokud se snažíte udržet si bystrou mysl, bránit se depresím, obezitě, cukrovce, osteoporóze, všem těmto chorobám.“

Základy pescetariánsko-středomořské diety jsou podle něj ověřeny a doporučeny vědou.

Zelenina, ryby, olivový olej, oříšky

Jídelníček by podle ní měl servírovat nejméně tři porce zeleniny a dvě porce ovoce denně, nastiňuje server Today. K tomu přinejmenším třikrát týdně ryby nebo mořské plody. Ideálně by se měl na talíři objevit losos, sardinky, pstruh, sleď, ančovičky. Jsou lepším zdrojem proteinů než jiné maso a samozřejmě též zdravých omega-3 mastných kyselin. Studie prokázaly, že u pescetariánů je například úmrtnost na nemoci věnčitých tepen o 34 procent nižší než u konzumentů jiného masa. Nižší riziko než jiné diety přináší pescetariánství i v případě mrtvice, o plných 42 procent.

Olivový olej lisovaný zastudena zaručí dodávky antioxidantů, oříšky podle řady výzkumů zlepší citlivost na inzulin, dodají dobrý cholesterol, působí protizánětlivě. „Jsou jednou z nejefektivnějších potravin, pokud jde o dlouhodobé zdravotní přínosy,“ uvádí studie. Kromě nich středozemní kuchyně servíruje vejce – server Today nabídku omezuje na pět žloutků denně, zatímco bílků může být bezpočet –, a malé množství kysaných mléčných nápojů, jako je kefír. Luštěniny prospívají krevnímu cukru, hladinám cholesterolu, krevnímu tlaku.

Okno na jídlo, čas na půst

Kromě složení jídelníčku autoři studie doporučují dívat se na hodinky. Tělu se vyplatí dopřát čas na trávení, lednička se neotevírá hned ráno po probuzení a do postele se neodchází, jen co se zavře.

I když O’Keefer připouští, že věda zatím nemá přesné vysvětlení, proč organismu prospívá přerušovaný půst, zdůrazňuje, že jeho schopnost předcházet zánětům a prodlužovat život potvrzuje rostoucí sada důkazů.

A existují i hypotézy, proč půst prospívá. „Pokud jde o to, že se s přerušovaným půstem pojí nižší míra srdečních onemocnění, panuje přesvědčení, že přerušovaný půst nutí tělo využívat jako pohon organismu spíše mastné kyseliny uložené v nadbytečných tukových zásobách těla než glukózu,“ vysvětlil serveru HealthLine Michael E. Ford z NewYork-Presbyterian Medical Group. To totiž podle něj zlepšuje metabolické parametry vtahující se k srdečním onemocněním. Přerušovaný půst vlastně využívá obdobné mechanismy jako pescetariánsko-středomořská dieta, tím je posiluje.

Autoři studie jsou přívětiví, doporučují rytmus 12:12, který dopřává možnost jíst během dvanácti hodin, zatímco druhá půlka dne by měla být zasvěcena půstu. Chcete-li být přísnější, necháte jídlu otevřené pouze osmihodinové okénko, po zbylých šestnáct hodin si konzumaci potravy upřete.

A když ulehnete ke spánku přinejmenším čtyři hodiny po posledním soustu, nejenže vám to dopřeje kvalitnější spánek, prospěje to též hladině vašeho inzulinu a kortizolu.