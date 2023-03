Sedm opatření proti demenci. Studie ukazuje, jak vypadá účinná prevence

Po dvacet let sledovala téměř 14 tisíc žen, na začátku měly průměrný věk 54 let. Po dvou dekádách si americká studie troufá předložit sedm faktorů, které jsou prevencí demence. Aby doporučované návyky nemoci zabránily ve stáří, mělo by se s nimi začít ve středním věku.