Žiji v Londýně. A je to tu skvělé, říká MOgirl Nicoll

V britské metropoli však skončila až napodruhé. Poprvé se v ní ocitla před šesti lety, když se rozhodla zmizet z Česka. „Přes noc jsem si našla práci v Anglii jako au pair a do měsíce jsem letěla. Nakonec jsem se po několika měsících vrátila zpátky, protože jsem v Praze měla nevyřešené věci,“ vzpomíná. V Česku zůstala dalších pět let.

A poté, zase prakticky přes noc, nastoupila do letadla směr Londýn. A žije v něm dodnes. Spokojeně. „Život je tu prostě jiný,“ líčí.

„Práce je tu nespočetně a míst k bydlení též. Za velký pokoj platím totéž, za co bych měla v Praze garsonku. Jenže v Londýně bydlím v dvoupatrovém rodinném domě s velkou kuchyní, zahradou, dvěma koupelnami a dvěma toaletami,“ popisuje a vypočítává dál: „Jídlo je tu o dost kvalitnější i levnější, o oblečení nemluvě.“ Bydlí ve čtvrti Walthamstow, pracuje v centru, patnáct minut od Trafalgarského náměstí.

MOgirl Nicoll Je vyučená servírka, vystudovala obchodní akademii. K focení se prý dostala úplnou náhodou. „Znala jsem se s fotografem z diskotéky. Fotili jsme na Jižním Městě u pokreslených zdí,“ ohlíží se zpátky do svých šestnácti let. Sází na low carb stravu.

A má plány. „Chtěla bych v Londýně vystudovat univerzitu, zatím zkouším jen vyšší odbornou školu,“ říká. Zda však v Londýně zůstane, není jisté. „Láká mě i Island, ale nechávám to všechno otevřené, nedávám si termíny,“ říká.

Do jejích plánů však patří pořádek ve vztazích a vydělání balíku peněz. „A žít život tak, abych každý ráno vstala s úsměvem a pocitem, že jsem šťastná,“ usmívá se. A dodává: „Prioritou je pro mě rodina, ale zároveň i svoboda. Takže mít manžela, děti, ale vyrazit si jednou za čas s přáteli na pokec, uvolnit se.“

Přiznává však, že výrazného muže v životě už poznala. „Je to můj nejlepší kamarád a zároveň expřítel. Nikdo mi nevěří, že mezi námi je až tak silné přátelství, ale opravdu je. Někdo má talisman pro štěstí, já mám svého Matese, a jak řekl, jsme parťáci na celý život,“ usmívá se.

Karma je zdarma

Je prý na sebe přísná a chtěla by to změnit. Nejen proto sleduje videa Jaroslava Duška a studuje knihu Čtyři dohody Miguela Ruize. „Doporučuji ji každému, kdo je k sobě hodně kritický. Fakt vám změní svět,“ myslí si a dodává: „Kdyby se měl každý rád a neměl komplexy, ve světě by byl klid a mír.“

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Za svůj největší úspěch považuje smíření s mamkou. „Celý život jsme si jen dělaly zle a měly hodně špatný vztah. Psychologové mi dokonce v dětství diagnostikovali syndrom týraného dítěte, vyvrcholilo to loni v červenci, kdy jsem obrazně řečeno v podstatě byla vykopnuta na ulici. Proto jsem se rozhodla odletět do Londýna. Odlétala jsem s tím, že už ji nechci nikdy vidět. Jenže do pěti dní mi volal brácha, že má máma nádor na mozku. V tu chvíli se ve mně všechny pocity změnily a začala jsem se o ni bát, prošla si opravdu peklem a já probrečela dny i noci,“ vypráví, „teď mám svou mámu neskutečně ráda, obdivuju ji, jak je silná a co vše zvládla. A vždycky se těším do Prahy, až ji obejmu a dám jí pusu.“

Jejím životním mottem je ,,karma je zdarma“. „Fakt věřím, že za každý čin, ať už dobrý, nebo špatný, přijde odezva,“ je si jistá.



Líbí se vám fotky MOgirl Nicoll?