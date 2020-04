Tančím u tyče a miluju metal, říká veterinářka a MOgirl Zdena

„Když tancuju, žiju. Je to, jako kdyby všechny rozházené molekuly v mém těle najednou zapadly na svoje místo,“ líčí. Má ráda pole dance, při studiu na vysoké škole si přivydělávala jako gogo tanečnice a moc ji to prý bavilo, má však ráda i twerk. „V podstatě miluju jakékoli vrtění zadkem kolem tyče i bez. Tím myslím bez tyče,“ směje se.

Další její láskou je metal. Metal a fesťáky. Metal a komunita kolem. „Miluju celou metalovou subkulturu, atmosféru, prostě vše, co k tomu patří,“ líčí a zdůrazňuje: „Metal je hudba mého srdce a mé duše. Hudba mě dostala z těch největších životních s*aček, nad ní není nic víc!“



Mezi její nejoblíbenější kapely patří SOAD, Korn, In this moment, Behemoth, Arch Enemy, Children of Bodom, Clawfinger, Slipknot. „A Beatles. Výčet by byl dlouhý. Občas si zapařím na něco funny, třeba hudbu z devadesátek. Spice Girls rules,“ doznává se.

MOgirl Zdena „Vždycky jsem byla tak trochu divnočlověk‘, loser, co nikam nezapadá,“ říká. „Přesto mám ráda společnost dobrých přátel, kteří mě berou takovou, jaká jsem, kde se můžu uvolnit a být sama sebou.“

Má malou veterinární ordinaci, je vystudovanou veterinární lékařkou. „Léčím hlavně psy a kočky a sem tam nějaký to morče,“ popisuje.

Knížky, zmrzlina a další vášně

Vášní má spoustu. „Tetování, též knížky. Jsem vášnivý a velmi rychlý čtenář, stále musím mít něco rozečteno, čímž vytáčím svého muže, protože musí kupovat další a další tituly,“ vypočítává v seznamu svých zálib a lásek a pokračuje: „Kávu. Zvířata. Přátele. Svého muže. Letní rána. Běh v přírodě se sluchátky v uších. Jízdu v autě s nej kamarádkou, když hudba hraje naplno a my zpíváme.“

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Má ráda též upřímnost. A zmrzlinu! „Sním jí tuny. Vážně! Jsem rekordmanka, v tomhle mě nikdo nepřekoná,“ je si jistá. A pokračuje dál: „Miluju moře. Taky pocit potom, co si dám pořádně do těla ve fitku. Slunce. Špagety s kečupem. Básně a dobrý písňový texty. Bylo by toho mnoho!“

Seznam toho, bez čeho se naopak obejde, je mnohem kratší. „Nenávidím dršťkovou polévku. Faleš. Nespravedlnost. Richarda Krajča a Michala Davida.“ A vážněji dodává mocnější nepřátele: „Předsudky a omezování. Náboženství a všechny církevní instituce, které si myslí, že nám můžou diktovat pravidla morálky a přitom jsou samy vnitřně nejpohnilejší a nejzkaženější. A taky lidi, kteří jakkoliv ubližují zvířatům. Pro tento případ bych byla pro obnovení trestu smrti.“



