Sex od lásky odděluji a mám ráda experimenty, říká MOgirl Dia

A nejen to, o muže by se žena měla mít šanci opřít. „Měla by vědět, že ji ponese, aniž by mu upadly ruce,“ dodává Dia. A připouští, že mužská jedinečnost může mít mnoho podob, stejně jako její vlastní vkus. „Prošla jsem si vztahy s drsňákem i s chlápkem, který brečel u fotky, na které mi bylo pět let. Prostě jsem přehodnotila svoje priority,“ líčí.

Ji samotnou prý charakterizuje umění vypadat eroticky, jakoby zkaženě, ale přesto současně nevinně. „Mnoho mužů mi však řeklo, že nejvíc se jim na mě líbí, že jsem takový parťák do nepohody. Muže rozesmívám, ale někdy i pěkně udivuju. Nejsem romantický typ. Klukům dávám pocit, že se přede mnou nemusejí přetvařovat,“ vyzrazuje s tím, že jí nedělá problém flirtovat.

MOgirl Dia Studuje, přivýdělkem jí je práce hostesky a focení. „Zároveň však do focení hodně financí vkládám, snažím se mít nové prádlo, doplňky, navíc často cestuji,“ vypočítává. Ráda tráví čas s kamarádkami. „Jsou mi největší oporou v každé situaci a dokážou mi ve všem pomoci. Doufám, že jim vše budu moci vrátit dvakrát tolik,“ říká.

V současnosti má přítele. „Poznali jsme se náhodou při akci, na které původně neměl ani jeden z nás být. Zaujal mě především tím, jak si dokáže jít za svým, i tím, že rázně šel i po tom, aby mě získal,“ usmívá se. Jejich vztah prý zatím nezažil ani jednu větší hádku. „Momentálně je na armádním výcviku, takže se moc nevídáme. To však na našem vztahu nic zásadně nemění, snad se jen na sebe mnohem víc těšíme,“ říká.

Sex od lásky odděluje. „Sex je jen pudová záležitost. Myslím, že fyzicky se dva lidé nemusejí přitahovat jen čistě z důvodu citů jako láska. Někdy nás prostě přitahuje někdo, s kým bychom si ve vztahu nikdy nerozuměli,“ přemýšlí, rázně však dodává: „Každopádně to nechci zkoumat. To nej mám přece jen doma.“

K sexu samotnému se však ještě vrátí, aby prozradila, že v něm má ráda kreativitu a experimenty. „Jsem spíše submisivní, lísám se jako kočka a dávám najevo svá přání. Mám raději, když mě muž dobývá,“ popisuje a dodává, že dveře otevírá všemu: „I to se však může zvrhnout a muž může dostat přes pusu, aby dělal přesně to, co mu řeknu. Jsem pro všechno.“ A doplňuje, že ráda chodí po bytě jen ve spodním prádle. Pro provokaci.



