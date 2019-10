Po prvním polibku se ženou mi to došlo, říká MOgirl Ivana

I když byl coming out před deseti lety, kdy ho podstoupila, jiný než dnes, její rodina to prý vzala skvěle. „Nikdy jsem se nesetkala s nikým, kdo by mě za to odsoudil. Naopak mě baví reakce lidí, kteří nikoho takového neznají,“ líčí. A doplňuje, že se vidí jako tvořivá, žárlivá, přející, tvrdohlavá a empatická.

Tělo ráda nabízí tetovací jehle, první ozdobou byla nepatrná hvězdička na zápěstí. „Nejnovější je hlava mé čtyřnohé lásky, kterou mám pod prsy,“ vyzrazuje. A skončit jen tak nechce: „Pokračovat chci všude, kromě obličeje.“

MOgirl Ivana Ráda poslouchá Sigur Rós, Daughter, Oscar And The Wolf, Garden City Movement, Cyndi Lauperovou, Flyleaf, Youth, Winter Aid. Nejoblíbenější jídlo je s přehledem bramborová kaše, nejméně má ráda kapustu. Ráda se podívá na Miluj mě, prosím, Noční zvířata, Harryho Pottera, Mary a Max, La cara oculta, film Koralína a svět za tajnými dveřmi, Zmizení, Věčný svit neposkvrněné mysli, Bílý oleandr. „A na spoustu dalších snímků, jsem filmový maniak,“ směje se.

A sny, nápady, vize, představy? Kdyby vyhrála milion korun, udělala by nejprve docela banální věc, pozvala by přítelkyni do kina. „A jinak by šla část na charitu a zbytek bych rozdělila mezi maminku s babičkou,“ líčí.



Za deset let by se ráda viděla jako asistentka dětí či lidí vyžadujících speciální péči.

Velmi prostý je její ideál víkendu. „Strávila bych ho v chatce u vody s přáteli, se spoustou jídla a dobré nálady,“ popisuje.



Líbí se vám fotky Mogirl Ivany?