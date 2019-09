Jsem typická holka z Moravy. S divokými fantaziemi, směje se MOgirl Dia

Nezávislost, vlastní styl a vlastní hlava jsou však pro ni věcí principu. „Nechci poslouchat, že něco ‚je pro mě dobré‘, že ‚všichni ostatní to dělají‘. U takového přesvědčování zívám,“ prozrazuje, co na ni neplatí. Cení si nezávislosti. A ta je jejím kritériem i pro budoucnost. „Když přemýšlím nad tím, kým bych chtěla být, mám docela jasnou představu. Chtěla bych být ženou, která dělá přesně to, co chce, a nikomu se za to neomlouvá,“ líčí.

Jinak se vidí jako milá, trpělivá a přející. A pozitivně naladěná. „Mezi mé vlastnosti především patří být neustále a za každých okolností pozitivní a stresové situace řešit s úsměvem,“ říká. A vyzrazuje na sebe i jednu z horších vlastností: „Někdy dokážu být dost tvrdohlavá. Jsem ve znamení býka.“

Spontánní a pozitivní Moravanka

Jinak o sobě říká, že je typická holka z Moravy. „Bydlím ve vesničce, která má dva a půl tisíce obyvatel. Všichni se tu známe a víme o sobě vše,“ směje se a doplňuje: „Mluvím s moravským přízvukem a často si pochutnávám na naší domácí slivovici. Je tu krásně, přesto mám však v plánu bydlet ve městě, kde budu mít více možností.“

MOgirl Dia Jejím nejoblíbenějším jídlem jsou těstoviny se špenátovou omáčkou a kuřecím masem. „Dávám si je v každé restauraci a hodnotím, kde jsou lepší,“ usmívá se. A jasno má i v tom, co hodně nerada: „Prorostlé maso. Fakt nechápu, co kdo má na žvýkání šlach a jiných zbytků.“ Ve filmech u ní rozhodně vede Zkus mě rozesmát. „Je to taková romantická klasika, v níž hrají v hlavních rolích moji nejoblíbenější herci,“ vysvětluje.

Za sebou má zkušenost s prací v supermarketu, která byla zatím její nejhorší brigádou, jakkoli si nestěžuje ani na mzdy, ani na kolektiv. „Je to makačka. Domů jsem chodila každý den se šílenou svalovicí. A to nebylo vůbec příjemné, jelikož mě doma čekal temperamentní labrador, který potřeboval neustálou pozornost,“ říká.

Profesně ji však čeká jiný obor, studuje sociální práci. „Vždy jsem byla humanitně založená a pomáhat slabším beru jako zcela přirozenou věc. Pomáhat rodinám s dětmi, seniorům, zdravotně nebo sociálně znevýhodněným lidem mě bude naplňovat,“ říká.

Nesplněný sen, jehož nelituje

Zatím však v životě nechává vše plynout. „Sázím na přirozený pohyb. A věřím tomu, že až bude mít nějaká výzva přijít, přijde a neuhne,“ vysvětluje. Právě tak to možná bylo s kritikou, které se dočkala od bývalého přítele. „Hodně mě posunula. Nebudu to rozvádět, ale po ukončení vztahu se mi změnil život,“ naznačuje.

Snaží se nikdy ničeho nelitovat. Nelituje tak ani snu, který se jí nesplnil. „Jako malá holčička jsem si přála vidět svého pravého otce, který nikdy neměl zájem mě poznat. Toto byl můj sen. Ani po dvaceti letech se mi nesplnil – a vlastně jsem za to ráda,“ soudí dnes.

Opravdu, je pozitivní. Úspěšný den je pro ni takový, když někoho rozesměje a zlepší mu náladu. „Ideální zakončení dne pak vypadá tak, že se nabiju v přírodě při západu slunce energií, kterou budu dál šířit,“ směje se. A kdybys mohla něco vzkázat ostatním? „Přála bych si, aby byli lidé více přející a méně závistiví. Nemám-li někoho ráda, nepořádám kampaň na jeho zničení, jednoduše se mu vyhýbám,“ říká.

Tetování jako mapa na těle

Na těle má devět poznávacích značek, jak říká svým tetováním s úsměvem. A dodává, že poprvé se dala tatérské jehle všanc samozřejmě docela spontánně.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

„Rozhodla jsem se během pár hodin… a to hned pro tetování na prsty na levé ruce. Mám na nich různé znaky, které pro mě mají svůj význam, například písmena ‚Ankh‘,“ směje se.

„Dalším krokem byl nápis ‚bad‘, který nosím na třísle, a ‚Yes, sir‘, který dominuje pozadí. Na stehnu mám svou ruku, ve které držím ‚cash‘. S tetováním rozhodně nekončím, beru to jako jistou mapu na těle,“ prozrazuje.

A kde se vidí za deset let? „Není důležité, kde budu, hlavně když tam budou moji nejbližší, můj přítel, nejspíš už nějaké to batole a nesmí chybět ani čtyřnohý mazlíček. Nemá cenu si plánovat kdy, co, jak, proč udělám, pro mě je důležité být šťastná. A já věřím, že budu, když kolem sebe budu mít ty správné lidi,“ soudí.



