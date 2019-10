Jsem milující experimentátorka, říká MOgirl Eli

Charakterizovala by se jako impulzivní, kreativní, neurotická. A též jako milující experimentátorka. Je více než šťastně vdaná a říká, že jejím dětským snem bylo mít zdravé a krásné děti – a že právě to se jí splnilo.

Za deset let by se ideálně viděla s potomkem navíc – a v jiné zemi. „Nejlépe co nejvíc kulturně odlišné,“ líčí a dodává, že ať bude dělat cokoliv, nezanevře na umění v jakékoliv podobě. „Momentálně mě zajímá fotografie z pozice za objektivem,“ přiznává.

MOgirl Eli Nejraději má „mořské potvory“, nejpečlivěji se vyhýbá tlačence a dršťkové polévce. „Donedávna byl na chvostu i tatarák, ale dala jsem mu šanci,“ usmívá se. Oblíbené filmy se u ní prý mění s věkem. „Aktuálně mě baví nacházet humor tam, kde plánovaně být nemá, takže často koukám na béčkové až céčkové apokalyptické filmy,“ směje se. „Z těch kvalitnějších mě poslední dobou dost pobavil upírský pseudohoror Co děláme v temnotách, krásný bizár.“

Jistě se nevzdá ani návyku, který dodržuje od svých třinácti let: „Počítám kalorie a cvičím.“ A dodává, že v pracovní dny je „ztělesnění dřiny a odříkání“, zato o víkendech si zásadně dává pauzu.

A pokud něčeho ze svého života lituje, pak jen toho, co mohlo ublížit jejím blízkým. „Pochybení, která se týkají jen mě, beru jako budování osobnosti,“ je si jistá. A její vzkaz ostatním? „Než začnete házet kameny, dejte si studenou sprchu.“



Přiznává, že jí v životě pomohla i kritika, ovšem taková, která neměla zraňovat. „Takovou kritiku je možné přijmout jen od někoho, koho člověk respektuje, pak je ochoten si ji opakovat pravidelně a skutečně skrze ni změnit důsledky svého jednání,“ líčí.

A jak by měl vypadat její den, aby ho zařadila do kategorie „úspěšný“? Měl by přinést smích jejích dětí, měla by vytvořit něco podnětného, přečíst dobrou knihu nebo potkat zajímavého člověka.

Pozadí svého prvního tetování však přiblížit nechce: „Týká se totiž mých životních milníků, které nebyly zrovna šťastné.“ Raději se prý podělí o historii toho posledního: „Přišla ke mě moje pětiletá dcera Sára, že by chtěla vytetovat kočičku. To pochopitelně nebylo možné, tak jsme udělaly kompromis, vybrala kérku, kočičku, pro mě.“



MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

