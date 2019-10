Jsem vesnická holka. A mám ráda uzené a pivko, směje se MOgirl Dona

Jaká malá se prý chtěla stát patoložkou. „Asi proto, že moje mamka každý večer koukala na různé kriminálky, kde se stále pitvalo, a mě to děsně zajímalo,“ vysvětluje. Nakonec skončila na umělecké škole. „Sedla mi určitě víc než patologie,“ říká.

Vystudovala grafický design. „Umění mám ráda celkově, ale malba mi moc neříká. Preferuji spíše digitální tvorbu, designy od log po plakáty, malování přes grafický tablet a focení plus následnou úpravu,“ vyjmenovává.

Proto ji však baví i móda, pracovala v obchodu s textilem. „Dost mě to bavilo. Těšilo mě pomáhat a radit ostatním lidem,“ říká a dodává: „Momentálně se rozhlížím po nové pracovní nabídce.“

MOgirl Dona Má ráda knedlo zelo s uzeným masem. „A k tomu nesmí chybět pivko,“ směje se, a doplňuje ještě jedno oblíbené jídlo: „Mám hrozně ráda halušky od přítelovy mamky.“ Nesnáší houby a zvěřinu. Miluje pohádky a horory: „Takže například Alenku v říši divů a všechny díly The Insidious.“

Bydlí ve vesničce dvacet kilometrů od Plzně. Hrdě se k tomu hlásí. „Jsem vesnická holka a město mě moc neláká. Vždy jsem chtěla do Prahy, ale spíše jen kvůli pracovním nabídkám a možnostem focení. Jsem celkem líná dojíždět. Jinak bych se ve městě nejlépe asi zrovna necítila. Mam ráda ten vesnický klid,“ nezastírá.



A ve vesnickém módu by se ráda viděla i za deset let. „Chtěla bych žít se svým přítelem v domečku s velkou zahradou. S pejskem a kočičkou… no, možná s více pejsky a kočičkami,“ usmívá se. V domě by ráda měla vlastní studio, kde by tvořila designy, oblečení, sítotisk, linoryt, možná i fotila v ateliéru,“ vypočítává, co vše ji baví.

Jinak ji však ke štěstí stačí málo. „Jak si představím ideální den? Být s přítelem a nějakým naším budoucím pejskem v krásné přírodě u vody, kde by bylo nádherné velké molo. Na něm bychom celý den polehávali s vychlazeným pivkem a nějakými dobrůtkami. Stačí mi voda v přírodě a jsem šťastná,“ líčí.

Být sama sebou. A čančat se

Její hlavní zásadou je vyjít z domu vždy hezky namalovaná a pěkně oblečená. „Pokud jde o toto, jsem psychopatka,“ směje se, „jsem schopná se klidně čančat dvě hodiny, ale pokud někam chvátám, dokážu být hotová i za 10 minut, stoprocentně spokojená s tím však nebudu.“

Chce být svá. „Už od základní školy dost lidé řešili můj vzhled, posmívali se barevným vlasům, líčení… A to mě ještě víc dotáhlo k tomu být už od dětství sama sebou a neřešit názory jiných,“ ohlíží se zpátky.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Kdyby mohla něco změnit, zkusila by být méně naivní ve vztazích. „Mojí chybou je, že víc myslím na ty, které miluji, než na sebe. A to člověka občas dokáže pěkně zničit,“ přiznává. Dodává však, že i díky nepovedeným vztahům již dnes ví, co potřebuje.



Docela prosté je její přání, co by společnosti prospělo. „Je to asi už takové ohrané, ale ráda bych, aby na sebe byli lidé milejší, více se usmívali na cizí. Ať říkají děkuju a prosím. Prostě ať jsou lidštější a chápou, že každý dělá chyby a nikdo není dokonalý. A hlavně ať se starají o sebe a svou rodinu a neřeší ostatní,“ říká.



Tetování bude patřit celé tělo

Jejím prvním tetováním byl křížek na žebrech. „Dělal mi ho švagr, když mi bylo čtrnáct let. Na tajňačku. Vůbec nelituji,“ zdůrazňuje pro pořádek. Trochu jí však je líto, že si nápisy, jimž nastavila nárty, nechala udělat v angličtině a ne v češtině.

Na lýtku má mrtvou nevěstu od Tima Burtona, ovšem předělanou do svého stylu, na stehnu má kočku sphynx. Na rameni tygra, pod ním krysu, na ruce hadí kočku, králíka a hodinky s časem narození svého brášky. „To je pro mě moje nejdůležitější tetování,“ poznamenává.

„Na dekoltu mám nápis ’RODINA’, ovšem zrcadlově. Má to své důvody,“ doplňuje a dodává: „Na břiše mám potom mrtvého versace a dva čerty.“

Zastavit se přitom nechce. „Chci být potetovaná převážně celá kromě zad. Plánuji i menší tetování na obličej, ale to musím ještě hodně promyslet, času dost,“ líčí.



