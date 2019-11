Ráda chodím do fitka a miluju uklízení, říká MOgirl Elizabeth

Je činorodá. A má docela široký okruh zálib. Fotí, i když neočekává, že by ji to někdy živilo, a tvoří i jinak. „Teď jsem si oblíbila malbu na sklo a vypalování do dřeva, ale ráda tvořím na všechny způsoby,“ líčí.

Dodává, že volný čas tráví i ve fitku a doma úklidem. „To je moje milovaná činnost,“ prozrazuje.

Pokud jde o její životní moto nebo vzkaz ostatním, je docela prostý: „Přestaňte být bezohlední a zlí ke svému okolí.“ A myslí tím nejen lidské bytosti, ale též zvířata.

MOgirl Elizabeth U jídelního stolu prý není jejím parťákem téměř jakákoliv polévka nebo omáčka. „Od malička nemám ráda maso, zvládám jen ryby a mořské plody,“ dodává.

Jakkoli neocení kritiku, všímá si rad, speciálně těch zemitých jako „Nebuď tak hubatá“, „Kousni se do zadku, než něco řekneš“, „Nemusíš mít vždycky poslední slovo“. Má je v hlavě, bývá to však boj.

Má ráda psychologicky laděné filmy jako Hodiny, Dánská dívka, Černá labuť, Prokletý ostrov nebo Skrytá identita. „Opomenout nesmím všechny díly Harryho Pottera a české prvorepublikové filmy,“ směje se.

Neostýchá se nastavit kůži tetování, na levém rameni má leopardí oko, pod ním na paži tři pruhy leopardích flíčků. Na pravém rameni se jí skví oko lidské a pod ním na paži Jack Rozparovač. „Na zádech mám kočičí tlapy, na lýtku biomechaniku, na pravém boku portrét s kočičí škraboškou, na levém boku zatím nedokončenou harpyji, to je nejnovější tetování,“ popisuje a poznamenává: „Určitě plánuju ještě druhé lýtko a možná dodělat rukávy.“



