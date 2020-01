Ráda se nechávám svazovat, říká MOgirl Loo a sní o Japonsku

Vystudovala obor ekonomika a podnikání, pracuje jako servírka, je vdaná a bydlí ve Zbýšově u Brna. Ráda se dívá na filmy, navštěvuje koncerty, začala chodit do divadelního spolku. A momentálně je uhranutá japonskými bondážemi, sama se dokonce nechává svazovat.



Jako malá snila o tom, že její život bude plný přátel a bude si ho užívat. „A zatím mi to jde,“ načrtává bilanci. A další plány? „Doufám, že se podívám do Japonska,“ prozrazuje. A se smíchem dodává, že její bezprostřední zásady jsou velmi prosté: „Nikdy nespím pod peřinou, když nemá zapínání u nohou.“

MOgirl Loo Občas si zahraje na konzoli, má ráda srbské rizoto a čočku, vyhýbá se vepřovému masu. Oblíbený film? Pelíšky. S projektem MOmag si v roce 2019 užila Hip Hop Kemp a erotický veletrh.

Ve svém životě by možná něco změnila, ale je si jistá, že všechno nakonec posílilo ji nebo ostatní. „Takže ve finále je to tak, jak říká moje máma: Asi to tak má bejt,“ myslí si. A stejně střízlivě přiznává, že zda bude mít fajn den, záleží na tom, jestli se dobře vyspala a najedla. A tajemně dodává, že pokud by měla zfilmovat svou fantazii, bylo by to „asi něco pro dospělé“.

A miluje tetování. Například na levé lopatce má postavu Stitche z pohádky Lilo & Stitch, na pravém rameni sakuru. Úplně první tetování byl čtyřlístek na podbřišku, nejnovější je nápis „Still Growing“.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

