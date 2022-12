Pomazánky, chlebíčky i buřty na pivu. Co letos připravit na silvestra

Další rok končí a kromě loučení s tím, co bylo, a těšení se na to, co přijde, chystáme pohoštění pro rodinu, známé, kamarády. Jak to letos zvládnout rychle, snadno a přitom efektně? Poradíme vám, jak si vychutnat silvestr.