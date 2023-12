Chlebíčky, jednohubky i pomazánky. Silvestrovské pohoštění ve velkém stylu

Klasické chlebíčky a jednohubky

Co by to bylo za vítání nového roku bez talířů plných chlebíčků a jednohubek? Někdo nedá dopustit na starý dobrý šunkový chlebíček s bramborovým salátem, jiný si zase nejvíc pochutná na plátku veky s krabí pomazánkou, rostbífem nebo třeba lososem. Zkuste se letos inspirovat našimi recepty:

Ještě oblíbenější než chlebíček bývají různé rafinované jednohubky nebo tapas. Ty jsou báječné i v tom, že si je každý může připravit podle své chuti a preferencí. Dobře se transportují, když se chystáte na oslavu k někomu domů. a taky jejich konzumace je jednodušší než u tradičního obloženého chlebíčku, ze kterého občas spadne okurka nebo ukápne majonéza...