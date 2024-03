O českých hospodách i generačních rozdílech. S gastronautkou nejen o jídle

Co vlastně znamená pojem gastronautka?

Pojem gastronautka souvisí se současným trendem „foodies“. To jsou lidé, kteří rádi jedí a buď rádi vaří, nebo rádi chodí do podniků. Nebo obojí, jako v mém případě. Já si ráda vařím, ale také si nechám ráda uvařit.

Česká „hospodská“ kultura je legendární. Ale chodíme také rádi na drahé jídlo, ne jen na polední menu nebo smažák na výletě?

Určitě by bylo zajímavé porovnání Praha versus vesnice. Myslím si, že ten rozdíl je markantní a že měšťáci moc rádi chodí dobře se najíst. Obzvlášť střední a vyšší třída. Znám i lidi, kteří doma vůbec nevaří a jedí jen venku.

Není jim líto peněz?

Jak kdy. A když je někdo single, tak vařit si sám pro sebe je pro něj skoro nesmysl. Udělá si guláš na tři dny, jí ho týden, a pak už mu leze i ušima. To už je lepší dojít si na polední meníčko. Zajímavé je, že se to pořád posouvá. Třeba před třiceti lety bychom v restauraci stěží potkali maminku s kočárkem s pětiměsíčním miminkem na obědě. Ale moje generace už to bere jako naprosto běžnou věc.