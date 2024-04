Máte závislost na sladkém? Tipy, jak se jí zbavit

Někteří odborníci cukr nazývají bílým jedem, jehož nadměrné množství nejenže vede k nadváze a obezitě, kazí zuby a zvyšuje hladinu cholesterolu, ale způsobuje i spoušť v játrech, ničí metabolismus, zhoršuje činnost mozku, zvyšuje náchylnost k srdečním chorobám, cukrovce a rakovině. To už je dost důvodů ho omezit, nebo ne?

Čím se projevuje

Závislost na sladkém poznáte zkrátka podle toho, že se bez cukru neobejdete. Něco na zub si musíte dopřát stůj co stůj. Mezi její projevy však patří i mlsání mezi jídly, častá chuť na ovocné šťávy či slazené nápoje nebo zvýšená záliba v pečivu, těstovinách a pizze.

Zdaleka však nejde jen o toto nutkání. Varovným signálem v průběhu dne je nálada jako na houpačce způsobená energetickými propady.

Jak se jí lze zbavit

Jednoduše. Přestaňte cukr konzumovat. Nebo jeho přísun zkuste alespoň omezit, nemusí to být naráz, ale postupně. Tím, že své chutě nebudete hned uspokojovat, začnou být slabší a slabší, až úplně zmizí. Připravte se však na to, že to nebude snadné.

Na začátku odvykání totiž bude chuť na sladké velmi intenzivní. Ale jakmile tuto etapu překonáte, nejenže ze sebe budete mít ohromnou radost, ale začnete vnímat i chutě jiných potravin, které jste předtím nedokázali ocenit. Nadbytečná kila půjdou dolů a opravdu posloužíte svému zdraví.