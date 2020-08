Američani žijí na polotovarech, neumí uvařit ani těstoviny, říká foodpioneerka

Jak se stane, že se osmnáctiletý člověk bez kuchařských zkušeností pustí do tak obtížného úkolu jako uvařit dnes už poněkud zastaralé recepty?

Jednoznačným impulzem byl můj roční výměnný pobyt v Americe. Strávila jsem ho v Michiganu a dost jsem tam trpěla tou jejich stravou-nestravou. Moje rodina byla sice úžasná, ale vůbec se tam nevařilo. Takže obden se rozmrazila pizza, a když už, tak se šlo do nějakého fastfoodu. Ty jejich burgery byly sice dobré, ale po určité době mě to přestalo bavit. V té době jsem ještě sportovala a začala jsem pozorovat, že začínám kynout. Uvědomila jsem si, že potřebuji k životu normální domácí stravu.