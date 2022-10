Houby, polévky a barvy přírody. Užijte si podzim jako české food blogerky

Anna Grosmanová Foodpioneer

Před dvanácti lety založila svůj první blog na iDNES.cz, ve kterém se zaměřila především na recepty legendární kuchařky Marie Janků-Sandtnerové. O jídle ráda píše, zvolila si ho jako životní poslání a mimo jiné vystudovala kvalitu potravin na ČZU. Je členkou hnutí Slow Food, pracovala jako gastro průvodce nebo vedla kurzy vaření. Více o ní najdete na blogu @foodpioneer, který se stal v roce 2020 objevem roku a letos soutěž o nejlepší food blog vyhrál. Ráda fotí lovy, hony i „obyčejnou“ práci na poli či statku. Má na to oko a její fotky vyprávějí příběhy stejně jako její texty. Anna má čtyřletou dceru Emu. „Ukazuju jí svět takový, jaký je, podobně jako to dělali moji rodiče a prarodiče,“ dodává Anna, která s láskou vzpomíná na léta s dědou v traktoru, nebo u porodů telat v místním družstvu.

1. Máte ráda podzim? A proč?

Čím dál tím víc. Já jsem letní člověk, rozhodně nemám ráda zimu a už vůbec ne jaro, mě to bahníčko prostě vytáčí. Ale podzim mám ráda, protože se během něj dějí z mého pohledu zajímavé věci. Ať už jde o houby nebo o lovy, výlovy… Podzim je i fotogeničtější než to přepálené a přezeleněné léto, dělá prostě oku dobře.

2. S jakým jídlem máte toto období spojené?

Pro mě je to zvěřina a hlavně houby. Baví mě je sbírat i s nimi vařit, ale to chození na houby (asi je to i věkem), je stále meditativnější. A samozřejmě, jak jsem „foodie“, tak se v tom snoubí relax a to, že si obstarávám vlastní jídlo. Houby jsou magické, protože je to poslední divočina. Spoustu hub si umíme vypěstovat, například žampiony nebo hlívu, ale třeba hříbky jsou nejdobrodružnější, protože je nemáme zkrocené. Když je chceme, musíme je hledat. Baví mě i novodobé tradice, jako třeba svatý Martin, protože většina zvyků, co máme, je starodávná. Je to hlavně hezká příležitost se potkat, když už tady v Česku nemáme Den díkůvzdání. Nejde ani tak o tu husu nebo víno, ale je fajn, že tam nejsou stresy, očekávání a emoce jako o Vánocích.

3. Co obvykle vaříte/pečete, když se chcete zahřát?

Polévky. Já obecně miluju polévky, ale přes léto na ně člověk tak úplně chuť nemá. Takže podzim je pro mě taková brána do polévkového období. Začne to tou první bramboračkou, když v září foukne studený vítr. A pak přijdou na řadu další. Na dýňovou zrovna netrpím, ale třeba takový domácí vývar, na tom si pošušňám s mnohem větší chutí na podzim než v létě.