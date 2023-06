Vysnila si dokonalé pozadí, kvůli plastice ale přišla žena o život

„Když jsem začínala pracovat jako modelka, všichni po nás chtěli, abychom s holkama měly dokonale kulaté a větší pozadí. A to jsem neměla. Abych uspěla, bylo jasné, že mě čeká plastika. A protože člověk stárne, je lepší takové zákroky podstoupit znovu,“ svěřila se v jednom z videí na svém profilu na Instagramu svým fanouškům před osudným zákrokem.

Druhý zákrok ale bohužel prováděl zdravotní bratr, který použil nevhodné výplně, a ženě se po těle rozšířila infekce. Když měla bolesti, rozhodla se, že si výplně nechá raději odstranit. Bohužel už ale bylo pozdě. Zemřela na otravu krve a doma po ní zůstaly dvě malé děti.

Tragédii přitom bylo možné předejít. Její partner uvedl, že byla chyba vybrat si pro zákrok osobu, která neměla dostatečnou kvalifikaci. Přiznal, že se ani nezabývali tím, co přesně do zadku influencerce aplikuje.

„Zjistil jsem, že je právě toto velmi častá komplikace. Lidé chtějí vypadat dokonale a nezjišťují, co vlastně někdo vkládá do jejich těla. Je mi to tak moc líto,“ uvedl partner oběti.

Zároveň podotkl, že je dnešní doba extrémně toxická a ženy nutí k proměně vzhledu, které nejsou nutné a navíc je ohrožují na životě. Proto v budoucnu chce co nejvíc chránit své děti a zamezit jim přístup na sociální sítě, které by je mohly v extrémní míře negativně ovlivňovat.