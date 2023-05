Ženu dřív šikanovali, dnes se chlubí nejkulatějším pozadím v MMA

„Když jsem na tom byla psychicky zle, jen jsem hrála hry na počítači a jedla. Není se tedy čemu divit, že jsem měla kila navíc. Dnes jsem hrdá na to, kolik času trávím sportem,“ svěřila se.

Kvůli nevhodným poznámkám od spolužáků měla velmi nízké sebevědomí a své tělo neměla ráda. Styděla se před ostatními a necítila se dobře ani v plavkách na pláži, kde bylo víc lidí.

„Nesnášela jsem svoje stehna. Když jsem chodila, třela se o sebe, měla jsem odřené nohy a nedokázala jsem se mít ráda. Dnes už vím, co je to sebeláska a jsem se svým tělem spokojená. Než jsem k tomu došla, byla to ale dlouhá cesta,“ uvedla pro Daily Star.

Dnes posiluje každý den a účastní se zápasů MMA. Říká, že má jako zápasnice nejkulatější pozadí a je na něj patřičně hrdá. Na Instagramu má zástup fanoušků, kteří jsou jejím pozadím posedlí.

„Všem bych doporučila MMA. Hodně lidí si myslí, že to pro ženy není vhodné, ale ve skutečnosti to není tak strašné, jak to vypadá. Budete ve skvělé kondici a věřte, že se zlepší i vaše psychika. A taky všem rýpalům vytřete zrak,“ doplnila.