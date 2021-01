Za umělá oplodnění dali přes dva miliony. Konečně se dočkali potomků

Trojčátka Liliana, Isabella a Charlotte přišla na svět v roce 2020. „O dítě jsme se snažili přes šest let. V jednačtyřiceti se mi po třech letech našich pokusů přírodní cestou podařilo otěhotnět. Bohužel jsem ale ve třináctém týdnu potratila a lékaři mi doporučili umělé oplodnění, protože jsem měla nízké hladiny hormonů. Třikrát jsem otěhotněla. Jednou po umělém oplodnění a pak dvakrát přirozeně. Ani jedno těhotenství se ale neudrželo. Už jsme ztráceli víru,“ sdělila žena pro Daily Mail.

Kromě klasické lékařské péče hledali řešení i v akupunktuře, bylinkách, masážích a cvičení. Bohužel ani to nepomáhalo. Přemýšleli i nad adopcí, ale čekací listina se pohybovala v průměru okolo pěti let. A to jim přišlo jako příliš dlouhá doba.

„Už jsem se začala smiřovat s tím, že zkrátka nebudeme rodiči. Někomu přáno není. Před sebou jsem měla poslední odběr vajíček a poslední umělé oplodnění. Na víc už jsme se necítili. Dodnes nevěřím tomu, že štěstí stálo při nás a uchytila se tři embrya,“ pokračovala nyní již trojnásobná maminka.



Těhotenství bylo pochopitelně velmi rizikové, takže většinu požehnaného stavu trávila na lůžku a musela dodržovat přísný klidový režim. Nakonec se miminka narodila ve dvaatřicátém týdnu těhotenství císařským řezem a byla naprosto v pořádku.

Bohužel se to však nedalo říct o novopečené mamince. Tu museli kvůli zdravotním komplikacím lékaři po porodu uvést do umělého spánku. „V umělém spánku jsem byla jen jeden den a pak byl můj stav stabilizován. Myslela jsem jen na svá miminka. Ta byla v inkubátoru čtyřiatřicet dní a každý den jsme byli s nimi. Po návratu domů to pak byla jízda,“ dodala. Čtyřikrát týdně k nim chodí na výpomoc chůva, která zastane spoustu práce. A ačkoli rodiče uznávají, že je péče o tři miminka velmi náročná, nikdy by neměnili. Všem partnerům ve stejně zoufalé situaci doporučují, ať neztrácejí víru.