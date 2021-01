Žena bez nohy ohromila svět kulturistiky. Nemá pocit, že by měla hendikep

O nohu přišla už v sedmi letech při dopravní nehodě. Ve škole zažívala muka, protože byla šikanována. To ji nezlomilo a rozhodla se pro kariéru sportovkyně. Kdykoli si něco vysnila, šla si za tím a nenechala se nikým odradit. Stejné to bylo i v případě soutěže, kde se to hemží lidmi s nablýskanými svaly.

V kulturistice není žádným nováčkem, podařilo se jí zvítězit na jedné ze soutěží loni v říjnu. „Je možné, že jsem porotu neuchvátila svaly, ale upoutala pozornost moje odvaha. Asi je překvapilo, že jsem se tam vůbec ukázala,“ sdělila sportovkyně pro server Bangkokpost.com.

Své pokroky zveřejňuje na sociálních sítích, kde ji sledují statisíce lidí. Je inspirací pro všechny, kteří se potýkají s nějakým hendikepem. „Já jsem o nohu přišla během dopravní nehody, kdy do mě narazil odhozený nákladní vůz. Nohu mi museli amputovat. Byl zázrak, že jsem přežila. Ve škole mě nazývali kriplem. Děti mi říkaly, že jsem zrůda. Nebylo to lehké období,“ zavzpomínala.

S šikanou se setkala i na poli pracovním. Prošla si mnoha pohovory a nesčetněkrát slyšela, že nebude přijata, protože by nedělala dobré jméno firmě, kde se klade důraz na dokonalost. Možná i proto se vrhla na sport.

„Nestěžuji si, protože každá taková zkušenost byla přínosná. Posílilo mě to, stala jsem se sebevědomější ženou a dnes mám chuť a sílu jít dál,“ doplnila.