Anetu osahával matčin přítel, začala si ubližovat. Pomozme týraným dětem

Do Dětského krizového centra přichází maminka s třináctiletou dcerou. Je zděšená a neví si rady – našla Anetce řezné rány po celém těle. Terapeuti poskytli Anetě bezpečný prostor vyjádřit své trápení a ona se rozpovídala.

Když byla doma sama s matčiným novým partnerem, osahával ji a fotil. Aneta se neodvážila bránit, protože Pavel je tak silný...

Nakonec zjistila, že Pavel posílá její fotky někam dál. Měla strach, že je uvidí spolužáci nebo učitelé. A máma má už tak starostí až nad hlavu.

Aneta se cítila v pasti. Na YouTube uviděla video, jak se dívky řežou a tvrdí, že je to úleva…a tak to zkusila taky. Zpočátku to pomáhalo, ale pak to bylo ještě horší. Kromě duše ji začaly bolet i rány na těle.

V Dětském krizovém centru Aneta i její maminka našly podporu a odborné poradenství. Zjistily, že existují řešení, že maminka chce dceři naslouchat a Anetka nemusí být na všechno sama. A Pavel už s nimi není.

Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme dětem prolomit bludný kruh trápení!