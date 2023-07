Skončila na ulici a teď čeká dítě. Pomozme Evě i dalším maminkám v nouzi

Hýbejte se s TERIBEARem a pomozte druhým Nadace Terezy Maxové dětem připravila ve spolupráci s partnery již devátý ročník sportovně charitativního happeningu Hýbejte se s TERIBEARem aneb Prima pohyb s medvědem. V letošním roce proběhne happening ve virtuální podobě, díky technickému řešení a chytrým telefonům/hodinkám se do něj může zapojit každý v rámci České republiky i za jejími hranicemi. Virtuální akce startuje 14. září a zapojit se můžete až do 23. září. Princip akce zůstává stejný, v kteroukoliv denní či noční dobu můžete svým vlastním pohybem, ať už chůzí či během, pomáhat ostatním. K účasti na akci bude třeba registrace na www.teribear.cz a nově zřídit účet u viRACE, díky které se synchronizují data s nejběžnějšími běžeckými aplikacemi a zobrazují se v TERIBEAR leaderboardu . Výsledky tak budou automaticky zaznamenány do online výsledkové listiny. Registrovat se můžete od poloviny srpna 2023. Registrační poplatek (250 Kč) bude formou veřejné sbírky určen na pomoc dětem. Za každý zdolaný kilometr věnují partneři 20 Kč na vámi zvolený příběh pomoci. Pro ty, kteří preferují komunitní formát akce máme dobrou zprávu. Ve středu 13. září se bude konat v lesoparku Štěpánka v Mladé Boleslavi jednodenní charitativní akce TERIBEAR hýbe Mladou Boleslaví: powered by ŠKODA AUTO.