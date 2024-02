Ve StarDance jsme hubli všichni, ale já chtěla ještě víc, říká Mašková

Ve StarDance obvykle kvůli náročným tréninkům a stresům z přímých přenosů hubnou všichni soutěžící. Vy určitě také.

Hubli jsme všichni, jenže mě se to strašně zalíbilo a chtěla jsem víc. Takže jsem pila jen vodu a kávu a pokud jsem něco snědla, šla jsem to tajně vyzvracet. Bylo to šílené, ale nemohla jsem si pomoct.

To jste musela strašně kličkovat, aby nikdo nic nepoznal!

Když jste v tom nejhorším stadiu, tak tyhle věci neřešíte. To až zpětně vám to dochází. Navíc, člověk, který trpí nějakou formou poruchy příjmu potravy, ví, jak to skrývat, má své finty, které okolí hned neprokoukne. Rozhodnutí je na vás. Přešlo to do stadia, kdy jsem si řekla: Terezo, tohle už je průšvih, zase v tom lítáš, musíš s tím něco dělat.

Pořád se o bulimii málo mluví

A veřejně jste se k bulimii přiznala.

Mluví se o vážných nemocech, a je to dobře, nechci to shazovat, ale o bulimii nebo anorexii se podle mě pořád mluví málo. Asi je to i tím, že není lehké se k nim přiznat, připustit si, že jste se sebou tak moc nespokojení, že přestanete jíst, nebo že chodíte tajně zvracet. Jenže když se tahle nemoc rozjede, je těžké ji zvládnout bez pomoci. Já jsem pomoc vyhledala a doufám, že se mi podaří zase normálně fungovat, dát si večer pizzu bez výčitek a chodit do fitka ne dvakrát, ale jednou denně.

Tereza Mašková (27) Když v roce 2004 vyhrála první ročník SuperStar Aneta Langerová, Tereza se rozhodla, že bude taky zpívat. O čtrnáct let později talentovou soutěž sama vyhrála. Muzikálnost zdědila po tatínkovi, který však tragicky zahynul, když byly Tereze čtyři roky a její sestře Veronice jen něco málo přes rok. Po úspěchu v SuperStar se ještě v témže roce zúčastnila Tvoje tvář má známý hlas, loni tančila ve StarDance, vypadla po pátém soutěžním tanci. Na podzim měla koncert v Lucerně a od hudebních publicistů dostala samé pochvalné recenze. Na jaře ji čeká velké koncertní turné po českých a moravských městech.

S nemocí průběžně bojujete třináct let. Teď však přiznáváte: zase se mi to rozjelo. Co to přesně znamená?

Říkáte si třeba: tak jo, půjdu se teď vyzvracet. Ale jen jednou! Jenže ve skutečnosti to není jednou. Opakujete to zas a znova, nemůžete to zastavit, nemáte nad tím kontrolu. Hlas, který vám to napovídá, vás pohltí, přesvědčí vás. A vy každý boží den, každou hodinu, nebo dokonce minutu přemýšlíte nad jídlem. Co sníte, jestli to sníte, každé ráno s tím vstáváte a každý večer usínáte. Je to vyčerpávající, ničí vám to život. Když se bulimie rozjede, věříte, že zvracením se zbavíte nejen hrozby, že přiberete, ale dáte tím pryč i strachy a stresy. To je ten největší problém.

Napsalo mi mnoho žen s podobnými problémy

Všechno začalo nevinně, na konzervatoři jste se začala porovnávat se štíhlejšími spolužačkami a zjistila jste, že jíst a pak zvracet je snadná cesta k hubnutí.

Přitom je to úplný nesmysl. Jste akorát opuchlá, protože tělo zadržuje vodu. Ale pravdou je, že když mi kručelo v břiše, byla jsem šťastná, užívala jsem si, že mám hlad. Tehdy se zřejmě bulimie přetahovala s anorexií, byla jsem schopná týden nejíst. Ani sousto. Sedmý den jsem se lekla, protože se mi začala motat hlava a nedošla jsem ani na metro a zatáhla jsem za záchranou brzdu. Chvíli byl klid a pak zase všechno nanovo, řešila jsem jídlo, jídlo a zase jen jídlo. Je to na houby.

Třináct let s touto nemocí je strašně dlouhá doba, bylo nějaké období, kdy jste byla takzvaně v klidu?

Bylo to kolem roku 2018, tedy v době, kdy jsem byla v SuperStar a pak hned v Tvoje tvář má známý hlas. Občas se nějaký náznak problému objevil, ale tehdy jsem to ustála. Ta hranice je tenká. Když jsem zveřejnila fotky s podlitinami pod očima, někdo se pohoršoval, že je to moc. Ne, není příjemné se na to dívat, ale chtěla jsem ukázat, že tohle je taky důsledek bulimie. Přišly mi stovky zpráv od žen, kterým je sedmnáct, třicet, ale i padesát. Psaly, že vědí, o čem mluvím. Řekla jsem si, že kdybych jednu jedinou přesvědčila, ať to kromě přiznání taky začne řešit, budu šťastná.

